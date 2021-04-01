В середине марта британский штамм Сovid-19 выявлялся более чем в 50% случаев

В период с 7 по 17 марта, по данным Латвийского центра биомедицинских исследований, британский штамм был констатирован в 54% проанализированных образцов, с 1 по 9 марта - в 51% образцов.

Как сообщалось, первые случаи британского штамма Covid-19 были выявлены в Латвии в конце января. 15 марта в Латвии был обнаружен угандийский штамм, который распространился локально в Лиепае. 22 марта министр здравоохранения Даниэль Павлютс объявил о выявлении в Латвии южноафриканского штамма коронавируса.