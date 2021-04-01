В Литве за сутки подтверждено 869 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 832

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 4856 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 832 теста (17,1%). Умерли шесть человек.

Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 1221 случай на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 18,9% тестов.

За сутки в больницах открыты 92 новые истории болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 711 пациентам.

В Эстонии от Covid-19 привиты 203 365 человек, в том числе обе дозы вакцины получили 63 696 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 869 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 8 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 9052 молекулярных теста (ПЦР) и 4524 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 339,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 217 005 случаев Covid-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 199 767 человек, декларированы 156 338 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 9310 человек, декларированное число больных составляет 52 739.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.