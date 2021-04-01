За неделю количество больных Covid-19 в стационарах выросло на 11,3%

По данным SPKC, за две недели госпитализировано 932 человека, за семь дней - 491. В тяжелом состоянии в данный момент находятся 83 пациента.

При анализе данных по возрастным группам рост заболеваемости наблюдается в возрастной группе от 10 до 19 лет, в возрастной группе от 20 до 29 лет, а также в группе пожилых людей в возрасте от 80 лет.

В свою очередь, небольшое снижение заболеваемости зафиксировано среди детей до девяти лет, людей в возрасте от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 69 и от 70 до 79 лет.

Из-за границы завезено 25 случаев заболевания, что на четыре случая больше, чем на предыдущей неделе. Наибольшее количество завезенных случаев было из Германии - пять случаев. За ней следуют Украина с четырьмя случаями, Швеция с тремя, Нидерланды с тремя и два случая из Египта.

По одному случаю заболевания завезено из Литвы, Великобритании, Эстонии, Белоруссии, России, Мексики, Польши и Финляндии.

Количество выявленных случаев Covid-19 за неделю увеличилось на 0,1% или на три случая, с 3628 11-й неделе до 3631 случая на 12-й неделе года.

Доля положительных тестов на 31 марта составляет 4%.

Если сравнивать 7- и 14-дневные кумулятивные показатели заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения по состоянию на 31 марта, то двухнедельный кумулятивный показатель снизился на 3,4% до 364, а семидневный вырос на 7,2% до 183,1.

По данным SPKC, самым частым местом заражения коронавирусом оставался дом, где заразились 59,6% от общего числа инфицированных Covid-19. Далее следуют работа (за исключением медицинских учреждений, центров социального ухода и образовательных учреждений), где заразились 16,4%, и центры социального ухода - 5,8%.