Стрельба в Калифорнии: четверо убитых, среди них - ребенок
В офисном комплексе в Ориндже, США, штат Калифорния, произошла стрельба, во время которой были убиты четыре человека. Среди жертв - один ребенок, сообщает CNN.
В офисном комплексе в Ориндже, США, штат Калифорния, произошла стрельба, во время которой были убиты четыре человека. Среди жертв - один ребенок, сообщает CNN.
Еще один человек с огнестрельным ранение в критическом состоянии доставлен в больницу, сообщила полиция. Считается, что это нападавший.
В 17:30 по местному времени полиция получила вызов на стрельбу. Когда стражи порядка приехали на место происшествия, там по-прежнему звучали взрывы. Нападавший вступил в перестрелку с полицией и был ранен.
В марте в США произошли два массовых расстрела. 16 марта в СПА-центре в Атланте, штат Джорджия, были убиты восемь человек, большая часть из которых была азиатами. В свою очередь 22 марта в Колорадо десять человек были застрелены в продуктовом магазине.
Президент США Джо Байден призвал принять оружейную реформу.
Галерея: Стрельба в Калифорнии