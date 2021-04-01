Стрельба в Калифорнии: четверо убитых, среди них - ребенок

Еще один человек с огнестрельным ранение в критическом состоянии доставлен в больницу, сообщила полиция. Считается, что это нападавший.

В 17:30 по местному времени полиция получила вызов на стрельбу. Когда стражи порядка приехали на место происшествия, там по-прежнему звучали взрывы. Нападавший вступил в перестрелку с полицией и был ранен.

В марте в США произошли два массовых расстрела. 16 марта в СПА-центре в Атланте, штат Джорджия, были убиты восемь человек, большая часть из которых была азиатами. В свою очередь 22 марта в Колорадо десять человек были застрелены в продуктовом магазине.

Президент США Джо Байден призвал принять оружейную реформу.