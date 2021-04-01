Чт, 1.04.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

ВИДЕО ⟩ Наоми Осака потерпела первое поражение за год

Наоми Осака ФОТО: AP/Scanpix

Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Майами, прервав свою победную серию, которая насчитывала 23 матча.

В 1/4 финала Осака уступила со счётом 0:6, 4:6. 

Матч между теннисистками продолжался 1 час 12 минут. За это время 23-летняя японка один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и четыре двойные ошибки. 25-летняя Саккари сделала пять брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу Осаки.

Отметим, что в последний раз Осака проигрывала испанке Саре Соррибес-Тормо (0:6, 3:6) в рамках Кубка Федерации в феврале 2020 года.

В полуфинале соревнований Miami Open Мария Саккари померится силами с канадкой Бьянкой Андрееску.

Ранее турнир в Майми покинули обе латвийские теннисистки - Алёна Остапенко во втором раунде уступила лидеру мирового рейтинга Эшли Барти, а Анастасия Севастова в 1/4 финала проиграла Элине Свитолиной из Украины.

Видео: Лучшие моменты матча Осака - Саккари

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