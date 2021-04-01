В Беларуси журналистов, освещающих акции протеста, хотят задерживать и судить как протестующих

18 февраля 2021 года журналисток телеканала "Белсат" 27-летнюю Екатерину Андрееву и 23-летнюю Дарью Чульцову на 2 года отправили в колонию. Их задержали 15 ноября 2020 года во время стрима с разгона мирной акции памяти убитого Романа Бондаренко и признали виновными в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Лишать статуса СМИ смогут даже без решения суда. "Что тут комментировать, надо быть лояльными, надо быть законопослушными", - высказался Давыдько. Он считает, что любое СМИ - это "огневая точка или противника, или союзника".