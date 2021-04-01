Чт, 1.04.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

В Беларуси журналистов, освещающих акции протеста, хотят задерживать и судить как протестующих

Протесты в Минске ФОТО: TUT.BY / via REUTERS

В Беларуси готовятся поправки в закон о СМИ, согласно которым журналистов, освещающих акции протеста, планируют приравнять к участникам этих акций. "Если мероприятие не разрешено по закону, то любой журналист, находящийся там, уже не журналист, а гражданин, который участвует в несанкционированном мероприятии", - озвучил планирующиеся правки в закон председатель провластной организации "Белая Русь", экс-глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. По факту это уже происходит. 

18 февраля 2021 года журналисток телеканала "Белсат" 27-летнюю Екатерину Андрееву и 23-летнюю Дарью Чульцову на 2 года отправили в колонию. Их задержали 15 ноября 2020 года во время стрима с разгона мирной акции памяти убитого Романа Бондаренко и признали виновными в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок". 

Лишать статуса СМИ смогут даже без решения суда. "Что тут комментировать, надо быть лояльными, надо быть законопослушными", - высказался Давыдько. Он считает, что любое СМИ - это "огневая точка или противника, или союзника". 

На журналистов, работающих "в поле", открыта настоящая охота, резюмирует аналитик Naviny.by. Журналистская работа криминализируется через обвинения, что репортеры-де участвуют в несанкционированных акциях или даже их координируют. Логика, конечно, гениальная. Тогда репортера, который находится на пожаре (тоже ведь своего рода несанкционированное мероприятие), нужно приравнивать к поджигателю. А репортера в зоне боевых действий считать их участником и расстреливать из крупнокалиберного пулемета.

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