В Беларуси журналистов, освещающих акции протеста, хотят задерживать и судить как протестующих
В Беларуси готовятся поправки в закон о СМИ, согласно которым журналистов, освещающих акции протеста, планируют приравнять к участникам этих акций. "Если мероприятие не разрешено по закону, то любой журналист, находящийся там, уже не журналист, а гражданин, который участвует в несанкционированном мероприятии", - озвучил планирующиеся правки в закон председатель провластной организации "Белая Русь", экс-глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. По факту это уже происходит.