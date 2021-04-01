Фото ⟩ Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике - без маски

94-летняя королева после получения второй прививки впервые за пять месяцев показалась на публике. После нескольких месяцев нахождения в Виндзорском дворце она наконец вышла без маски. Елизавета II посетила торжественное мероприятие по случаю столетия ВВС Австралии.