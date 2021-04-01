Фото ⟩ Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике - без маски
Королева Великобритании Елизавета II сделала вторую прививку от Covid-19.
Королева Великобритании Елизавета II сделала вторую прививку от Covid-19.
Галерея: Елизавета II вышла на публику
94-летняя королева после получения второй прививки впервые за пять месяцев показалась на публике. После нескольких месяцев нахождения в Виндзорском дворце она наконец вышла без маски. Елизавета II посетила торжественное мероприятие по случаю столетия ВВС Австралии.
🎥 The Queen is marking the centenary of the @AusAirForce at the @CWGC Air Forces Memorial, Runnymede, this morning pic.twitter.com/bj5aYGiJom— Lizzie Robinson (@LizzieITV) March 31, 2021
Королева заявила, что очень рада находиться на открытом воздухе во время своего первого с ноября публичного появления.