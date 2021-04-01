Чт, 1.04.2021
Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Фото ⟩ Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике - без маски

ФОТО: Reuters/ Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II сделала вторую прививку от Covid-19.

Галерея: Елизавета II вышла на публику 

94-летняя королева после получения второй прививки впервые за пять месяцев показалась на публике. После нескольких месяцев нахождения в Виндзорском дворце она наконец вышла без маски. Елизавета II посетила торжественное мероприятие по случаю столетия ВВС Австралии.

Королева заявила, что очень рада находиться на открытом воздухе во время своего первого с ноября публичного появления.

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