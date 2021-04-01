Всему виной британский штамм: в больницы попадает больше людей трудоспособного возраста

Она сказала, что в январе и феврале 59% всех пациентов, вызвавших "скорую", доставлялись в больницы, а в марте этот показатель вырос до 64%.

"Кроме того, теперь в больницы попадают целыми семьями, поскольку британский штамм Covid-19 более заразен. Состояние пациентов более тяжелое, уменьшается их средний возраст",

- сказала Хейберга.

Например, в Рижской Восточной клинической университетской больнице средний возраст пациентов с Covid-19 составляет 63 года. В настоящее время в больницы поступает больше людей в возрасте от 50 до 60 лет, то есть трудоспособного возраста.

По словам Хейберги, нагрузка коек в больницах выросла до 75%, в то время как койки интенсивной терапии заняты на 60%.

Что касается заболеваемости Covid-19 среди медицинского персонала, то заболевают сейчас медицинские работники, отказавшиеся от прививки.

В Балвской больнице заняты все койки для пациентов с Covid-19, средняя заполняемость коек в больницах - 55%

В настоящее время в Балвской больнице заняты все койки для пациентов с Covid-19, говорится в сообщении Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), подготовленном к заседанию правительства.

В 18 больницах, где лечат пациентов с Covid-19, занято в среднем 55% коек. Неделю назад было занято 54% коек.

В Лудзенском медицинском центре занято 83% таких коек, в Баускской больнице - 75%, в Резекненской больнице - 74%, в Рижской Восточной клинической университетской больнице - 71%.

Самая низкая загруженность у Лимбажской больницы и Рижской 1-й больницы, где она составляет 8% и 18% соответственно.

В начале этой недели в больницах Латвии было 1202 койки для больных Covid-19.

Оказание некоторых услуг нарушено в Огрской районной больнице, Цесисской, Кулдигской и Ливанской больницах.