"Это коллапс". Зачем люди жалуются в ЕСПЧ, если Россия не исполняет его решения?

Неисполнение под усиленным надзором
К концу 2020 года не исполненными российскими властями за 20 лет подсудности ЕСПЧ оставались 1789 решений. Это треть общего числа дел, выигранных в Страсбурге против государств - членов Совета Европы, решения по которым власти не исполнили. Россия в этом антирейтинге - безусловный лидер.
Всего в отчете говорится о 5233 постановлениях ЕСПЧ, в той или иной степени не исполненных властями разных стран. 1258 таких дел - примерно четверть их общего количества - считаются ведущими. Это значит, что они связаны с наиболее вопиющими нарушениями прав человека, уникальными случаями и новыми правовыми проблемами, с которыми ЕСПЧ ранее не сталкивался. На таких решениях основывается дальнейшая практика суда.
По данным отчета, под усиленным контролем Комитета министров Совета Европы, отвечающего за исполнение страсбургских решений, находится 18% ведущих дел: о незаконных действиях силовиков и задержаниях, нарушениях права на жизнь, пытках и жестоком обращении, условиях содержания и медицинском обслуживании заключенных, а также о судебной волоките.
Комитет следит за тем, как власти государств - нарушителей Конвенции по защите прав человека восстанавливают нарушенные права заявителей, выплачивают компенсации и в ряде случае принимают общие меры - проводят реформы, для того, чтобы нарушения не повторялись.
Только Комитет (в него входят министры иностранных дел 47 государств - членов Совета Европы) может снять дело с контроля Совета Европы и признать, что все необходимые действия по решению ЕСПЧ национальные власти завершили.
Это не мешает властям тянуть с их исполнением более пяти лет. На такой срок зависло уже 41 постановление ЕСПЧ против Украины и 40 - против России. За ними следуют Турция (25) и Румыния (15).
При этом Украина и Турция все же исполняли решения ЕСПЧ активнее России. Украина окончательно завершила в 2020 году исполнение 108 решений, а Россия только 92 - на 70 решений меньше, чем за год до этого.
Политический мотив и дела Навального
Редкие и особо серьезные решения ЕСПЧ говорят о нарушении статьи 18 Европейской конвенции. Она запрещает властям преследовать и наказывать граждан по политическим мотивам и ограничивать их права в целях, не предусмотренных законом.
Такие постановления ЕСПЧ выносил по делам о преследованиях активистов, правозащитников и политиков c целью заставить их прекратить неудобную для властей деятельность. Они касаются арестов, содержаний под стражей и в ряде случаях - обвинительных приговоров критикам правительств, активистам, правозащитникам и политикам, объясняет старший юрист правозащитного центра "Мемориал" (внесен в России в список иностранных агентов) Татьяна Глушкова.
Россия, говорится в отчете, не исполнила уже два решения, в которых установлена политическая цель преследования оппозиционного политика Алексея Навального. Дело "Ив Роше" (по нему Навальный сейчас отбывает срок в колонии) ЕСПЧ в 2014 году политическим не признал. Но после его отправки в колонию при рассмотрении его новой жалобы на это есть все шансы, говорили Би-би-си эксперты.