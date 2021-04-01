"Это коллапс". Зачем люди жалуются в ЕСПЧ, если Россия не исполняет его решения?

Сейчас на контроле у Комитета министров Совета Европы находится еще десяток таких неисполненных решений с нарушением 18 статьи - шесть дел против Азербайджана, два - против Украины и по одному против Грузии и Турции.

Механизма принуждения у Комитета министров Совета Европы нет, а радикальные меры - наиболее жесткой из них может быть исключение из организации - ее межправительственный орган почти никогда не предпринимает.

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"Успехи в российской судебной системе"

В год пандемии Россия оставалась главным поставщиком новых решений ЕСПЧ, исполнение которых только недавно передано на контроль Комитета министров. Каждое пятое из принятых в 2020 году решений суд в Страсбурге выносил против России - их список увеличился на 2018 дел.

Победа в Страсбурге после неудач в российских судах демонстрирует, что добиться справедливости в России заявителям по-прежнему не удается.

Но в отчете говорится об "успехах в российской судебной системе". Комитет признал исполненными и снял с контроля группу дел о неспособности властей России уведомить стороны о назначенных судебных заседаниях.

Комитет доволен и внедрением ИТ-инструментов в российскую судебную систему: в Страсбурге сочли завершенным исполнение группы дел об отсутствии открытого доступа к полному тексту судебных решений. Российские суды начали публиковать полные тексты решений на своих сайтах, а их копии стали доступны в судебных реестрах по запросу, говорится в отчете.

Между тем, как убедилась Би-би-си только на примере дела Навального и дел о протестах в его поддержку, из решений судов при публикации нередко исчезает информация, не имеющая отношения к персональным данным, которые по закону должны быть обезличены. А, например, в марте 2021 года в картотеке московских судов общей юрисдикции вообще не появилась информация о назначении к слушанию дела Тимура Салихова - участника протестов в поддержку Алексея Навального. О том, что Тверской райсуд приговорил его к трем годам колонии по обвинению в насилии в отношении полицейского, стало известно лишь из письма самого осужденного из СИЗО.

"Обращения отчаяния"

Комитет министров отметил по итогам 2020 года рост числа решений, по которым возникают наиболее серьезные проблемы с исполнением. Кроме нарушений статьи 18, это межгосударственные споры и решения по индивидуальным жалобам, связанные с вооруженными конфликтами.