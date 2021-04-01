Чт, 1.04.2021
"Живая очередь" означает, что люди стоят в очереди и, если остаются дозы вакцины или кто-то не пришел, те, кто стоит в очереди, сможет получить свою дозу вакцины. Такая практика есть и в других странах. И у нас к процессу вакцинации необходим эластичный подход. Эгил Левитс
Эгил Левитс

Латвия - по-прежнему предпоследняя в Европе по количеству вакцинированных жителей

Центр вакцинации в Вентспилсе ФОТО: Evija Trifanova / LETA

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 6,7% взрослого населения страны, что по-прежнему является вторым самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

Еще три недели назад Латвия по этому показателю занимала последнее место среди стран ЕС и ЕЭЗ, однако сейчас последнее место в этом списке занимает Болгария, где первую дозу вакцины получили 6% взрослого населения.

На сегодняшний день наибольшая часть населения первую дозу вакцины от Covid-19 получила на Мальте - 25,5%. В Венгрии этот показатель составляет 23,7%, а в Финляндии - 18,8%.

На четвертом месте по количеству привитых жителей находится Эстония, где первую дозу вакцины получили уже 18,1% взрослого населения. В Литве первую дозу вакцины получили 13,7% взрослого населения.

Вторую прививку от Covid-19 в Латвии получили 1,4% взрослого населения страны, что ставит ее на последнее мест среди стран ЕС и ЕЭЗ. Предпоследнее место по этому признаку занимает Болгария, где вторую дозу вакцины получили 1,5% взрослого населения.

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В Эстонии вторую дозу вакцины уже получили 5,7% взрослого населения, а в Литве вакцинацию завершили 5,9% жителей старше 18 лет.

Среди всех стран ЕС и ЕЭЗ медиана количества жителей, получивших первую дозу вакцины, составляет 13,6%, а получивших вторую дозу - 5,8%.

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