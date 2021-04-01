После Пасхи откроют некоторые магазины, но почти все ограничения останутся: новые решения

В отношении музеев сохраняется требование о том, что возможны только индивидуальные посещения экспозиций под открытым небом.

Культурные и выставочные площадки также будут закрыты, за исключением раздачи книг в библиотеках и музейных зон под открытым небом. Возможна организация репетиций профессиональных работников искусства с 6 до 22 часов. 1

Заведения общепита по-прежнему смогут продавать еду только навынос.

После Пасхи ученики 12-х классов по всей стране смогут ходить в школу дважды в неделю

После пасхальных выходных ученики 12-х классов по всей стране дважды в неделю смогут заниматься очно, остальным классам возможность заниматься очно дана только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях, свидетельствует решение Кабинета министров.

Очное обучение 12-классников по всей стране можно будет организовывать не чаще двух раз в неделю, занятия должны будут проводиться по тем предметам, по которым учащиеся будут сдавать централизованные экзамены. Будет также проводиться тестирование учащихся и работающих очно сотрудников школ на Covid-19.

Принимая во внимание, что приближаются централизованные экзамены, для примерно 20 000 выпускников средних школ это станет возможностью убедиться в своих знаниях и улучшить их.

В свою очередь, ученики 1-6-х классов смогут вернуться к очному обучению только в наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях. Ученики 7-9-х и 10-11-х классов в наиболее безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно по ротационному принципу. В случае с этими классами тесты на Covid-19 будут проходить только работники школ.

Очное обучение для этих классов будет возможно, если во вторник очередной недели двухнедельное совокупное количество случаев Covid-19 на административной территории конкретного города или края не превысит порог в 200 случаев на 100 000 жителей.

В некоторых случаях в зависимости от эпидемиологических обстоятельств очное обучение будет возможно, даже если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составит до 220 или до 250 случаев на 100 000 жителей.

В наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях ученики одного класса основной или средней школы в группах до 10 человек смогут очно заниматься на свежем воздухе. Можно будет проводить не более пяти таких занятий в неделю, однако это ограничение не относится к занятиям спортом.

По-прежнему можно будет проводить индивидуальные консультации для учеников, которые подвержены риску досрочного прерывания обучения на уровне основного и среднего образования, для выпускников 12-х классов и программ профессионального обучения, которые в первом полугодии 2021 года должны проходить государственные проверочные работы или получать профессиональную квалификацию. Такие очные консультации будут проходить только по приглашению преподавателя в порядке, установленном в учебном заведении. Время консультации не должно превышать 40 минут.

С 7 апреля работники детских садов будут проходить еженедельное тестирование на Covid-19. Они также должны соблюдать все меры предосторожности и носить маски.