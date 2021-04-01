"Евровидение" пройдет со зрителями

Количество зрителей сокращено вполовину от привычного количества. Зрителям также придется предъявить отрицательный результат на Covid-19.

Однако пока неизвестно, будет ли конкурс открыт только для жителей Нидерландов или он будет открыт для иностранцев.

Правительство также подчеркнуло, что все еще может изменить свое решение, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится.

Напомним, представительница Латвии Саманта Тина исполнит песню The Moon is Rising во втором полуфинале под номером 15.

Порядок выступлений в полуфинале был определен продюсерами мероприятия и утвержден членами Европейского вещательного союза (EBU).

Помимо Латвии, во втором полуфинале выступят музыканты из 16 других стран: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Швейцария и Дания.

Галерея: Съемки клипа The Moon is Rising Саманты Тины

Как ранее сообщалось, латвийский музыкант Каспарс Пудникс на сайте manabalss.lv подал инициативу за то, чтобы Саманта Тина с песней The Moon is Rising не участвовала в международном конкурсе "Евровидение" в этом году. Пудникс выразил мнение, что Тина и Латвийское телевидение "плюют в душу латвийскому обществу и традиционным ценностям латышского народа".

В инициативе сказано, что в этом году латвийцы не выбирали представителя на "Евровидение" и песню, поэтому непонятно, почему победительница прошлого года Саманта Тина едет в Роттердам с новой песней и своим клипом, который люди не выбирали.