Автомобиль Дмитрия Пескова попал в ДТП

Издание отмечает, что пострадал лишь автомобиль - самого Пескова в машине не было, водитель травм не получил, однако "самой машине причинен урон".

Коротко прокомментировал ситуацию с ДТП и сам Дмитрий Песков: "Все целы, меня в ней не было".

Как сообщает РБК, закрепленный за Песковым автомобиль попал в аварию в Москве днем в среду, 31 марта - машина столкнулась с такси. При этом автомобиль ехал с включенным спецсигналом.

В результате ДТП, у служебного автомобиля пресс-секретаря Путина повреждены крало, бампер, пассажирская дверь и ось заднего крыла.