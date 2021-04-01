Автомобиль Дмитрия Пескова попал в ДТП
Легковой автомобиль Genesis, закрепленный за пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, попал в аварию, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Легковой автомобиль Genesis, закрепленный за пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, попал в аварию, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Издание отмечает, что пострадал лишь автомобиль - самого Пескова в машине не было, водитель травм не получил, однако "самой машине причинен урон".
Коротко прокомментировал ситуацию с ДТП и сам Дмитрий Песков: "Все целы, меня в ней не было".
Как сообщает РБК, закрепленный за Песковым автомобиль попал в аварию в Москве днем в среду, 31 марта - машина столкнулась с такси. При этом автомобиль ехал с включенным спецсигналом.
В результате ДТП, у служебного автомобиля пресс-секретаря Путина повреждены крало, бампер, пассажирская дверь и ось заднего крыла.
Какие повреждения получил второй вовлеченный в аварию автомобиль - машина такси - не уточняется.