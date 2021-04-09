"Глазами пристрелит ползала". Фигуристка Эшли Вагнер и её взгляд как отдельный вид искусства

Недавно завершившая карьеру Эшли Вагнер никогда не была фигуристкой первого эшелона. Да, в её активе есть серебро ЧМ-2016 в одиночном катании, три победы на чемпионатах США, бронза Олимпийских игр в командных соревнованиях в 2014 году и ещё целый ряд наград.

Тем не менее женское фигурное катание у большинства поклонников ассоциируется с российскими фамилиями. Сама Вагнер не раз высказывалась критично в адрес спортсменок из России.

Американка оспаривала победу Аделины Сотниковой на Олимпиаде в Сочи и критиковала Алину Загитову за хитрость в Пхёнчхане. От Вагнер доставалось даже российскому законодательству и самому Дональду Трампу.

Вагнер осудила Трампа за сексизм после его слов в адрес журналистки FOX Мегин Келли. Фигуристка назвала Трампа "абсолютно отвратительным", добавив, что "любой мужчина, который так унижает женщин - просто подлец".

Помимо громких высказываний в Twitter, Вагнер не стесняется принимать участие в откровенных фотосессиях и низкопробных американских шоу для домохозяек. А в 2014 году она стала звездой интернет-мемов - лицо Эшли, недовольной оценками судей за выступление на Олимпийских играх в Сочи, моментально разлетелось по Сети.

"То, что фото стало вирусным - одна из самых удивительных вещей, которые происходили со мной. Думаю, это очень смешно", - признавалась Вагнер позднее.

Вместе со скандальным имиджем у американки есть целая армия фанатов по всему миру, и многие на полном серьёзе называют её одной из самых эпатажных фигуристок за последние годы.

Кстати, справедливости ради стоит добавить, что Вагнер не всегда критиковала российских фигуристок. Иногда американка отвешивала очень приятные комплименты, например, в адрес Елизаветы Туктамышевой.

"Елизавета - невероятно сексуальная и дерзкая! Она просто захватила меня во время своего проката", - говорила Эшли в 2018 году после короткой программы на этапе "Гран-при" в Хиросиме.

Если к успехам Эшли на катке можно относиться по-разному и иногда вполне заслуженно иронизировать над её результатами, то в эпатаже и подаче у американки действительно всё было прекрасно.

В 2017 году на чемпионате мира в Хельсинки Эшли Вагнер выступила под Sweet Dreams, и от этого проката просто невозможно оторвать глаз. Абсолютно выверенная пластика и сексуальность без намёка на пошлость. От одного взгляда американки можно сойти с ума. Вот уж чего, а харизмы и женственности у Эшли не отнять.