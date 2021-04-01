Установили критерии смягчения ограничений в общественном питании

Группа по оперативному управлению предложила Кабинету министров определить конкретную дату - 28 апреля - начиная с которой следует пересмотреть ограничения для индустрии общественного питания. Премьер-министр Кришьянис Кариньш возразил, что в нынешней эпидемиологической ситуации было бы неправильно указывать конкретную дату в правилах.

Изменения в сфере общественного питания будут возможны, если 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии не превысит 320.

В последние дни этот показатель в Латвии составляет около 370.

Министерство экономики в сотрудничестве с предприятиями общественного питания подготовило предложение о внедрении модели безопасных услуг общественного питания, чтобы обеспечить равные условия для всех предпринимателей и снизить риск неплатежеспособности, а также не допустить разницы в условиях для разных групп предприятий и риска судебных разбирательств.

Модель безопасного общественного питания будет вводиться постепенно с учетом эпидемиологических рисков.

Если кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 жителей не превышает 320, может быть организовано общественное питание на открытом воздухе, обслуживание до четырех человек за одним столом, не считая детей, и не более чем из двух домохозяйств. При этом между столами должно быть расстояние не менее двух метров.

При кумулятивном показателе не выше 250 допустимо пребывание за одним столиком до восьми человек, не являющихся членами одной семьи. В этом случае тоже необходимо будет соблюдать расстояние в два метра между столами.

При дальнейшем снижении заболеваемости Covid-19 может быть разрешено питание в помещении при условии, что за одним столом находятся не более двух человек, не считая детей. При этом между столами должно быть обеспечено расстояние не менее двух метров, если между ними нет перегородки.

Посетители не должны находиться на открытом воздухе в заведениях общественного питания более двух часов, а без предварительного бронирования - одного часа.

На обоих этапах смягчения ограничений поставщики услуг общественного питания должны назначать лицо, ответственное за выполнение мер эпидемиологической безопасности.