Чт, 1.04.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Почти 12 тысяч человек с хроническими заболеваниями уже получили вакцину от Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

На прошлой неделе была открыта для вакцинации от Covid-19 приоритетная группа "Население с хроническими заболеваниями". К 1 апреля 11 931 человек с хроническими заболеваниями уже получили вакцину, сообщает Министерство здравоохранения.

"В общей сложности в документе о приоритетном групповом планировании Министерства здравоохранения указано более 166 000 человек с различными хроническими заболеваниями, поэтому Министерство здравоохранения призывает всех латвийцев с хроническими заболеваниями не откладывать подачу заявки на вакцинацию от  Covid-19 и зарегистрироваться  уже сейчас на сайте www.manavakcina .lv, по телефону 8989 или у семейного врача, указав свою принадлежность к группе хронических заболеваний", - сообщает руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича.

Анализ случаев заболевания от Covid-19 показал, что люди с хроническими болезнями, особенно с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертензию, пациенты с диабетом, тяжелыми респираторными заболеваниями, заболеваниями почек, ожирением и иммунодефицитом, имеют высокий или очень высокий риск столкнутся с тяжелыми последствиями для здоровья, вызванными Covid-19. В свою очередь, вакцинация против Covid-19 предотвращает тяжелые осложнения для здоровья и смертельные случаи от Covid-19.

В том числе людям с иммунодефицитом, например, для людей с ВИЧ, больных СПИДом,  пациентам после трансплантаций, пациентам с аутоиммунными заболеваниями, которые получают влияющие на иммунную систему медикаменты, иммунологии рекомендуют не откладывать вакцинации против Covid-19.

Вакцинация создает иммунитет к болезни от Covid-19 и защищает от тяжелого  течения заболевания. Опыт других стран, где уже проводилась широкомасштабная вакцинация населения, показывает, что все вакцины, разрешенные в настоящее время в Европейском Союзе, демонстрируют эквивалентную эффективность в предотвращении тяжелого хода болезни  от Covid-19 и госпитализаций.

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