Почти 12 тысяч человек с хроническими заболеваниями уже получили вакцину от Covid-19

"В общей сложности в документе о приоритетном групповом планировании Министерства здравоохранения указано более 166 000 человек с различными хроническими заболеваниями, поэтому Министерство здравоохранения призывает всех латвийцев с хроническими заболеваниями не откладывать подачу заявки на вакцинацию от Covid-19 и зарегистрироваться уже сейчас на сайте www.manavakcina .lv, по телефону 8989 или у семейного врача, указав свою принадлежность к группе хронических заболеваний", - сообщает руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича.

Анализ случаев заболевания от Covid-19 показал, что люди с хроническими болезнями, особенно с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертензию, пациенты с диабетом, тяжелыми респираторными заболеваниями, заболеваниями почек, ожирением и иммунодефицитом, имеют высокий или очень высокий риск столкнутся с тяжелыми последствиями для здоровья, вызванными Covid-19. В свою очередь, вакцинация против Covid-19 предотвращает тяжелые осложнения для здоровья и смертельные случаи от Covid-19.

В том числе людям с иммунодефицитом, например, для людей с ВИЧ, больных СПИДом, пациентам после трансплантаций, пациентам с аутоиммунными заболеваниями, которые получают влияющие на иммунную систему медикаменты, иммунологии рекомендуют не откладывать вакцинации против Covid-19.