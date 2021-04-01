Кариньш призывает общественность не расслабляться и отпраздновать Пасху в кругу семьи
Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) призывает общественность не расслабляться и отметить приближающуюся Пасху в кругу семьи.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) призывает общественность не расслабляться и отметить приближающуюся Пасху в кругу семьи.
Pēc Lieldienām nedaudz tiks atviegloti pulcēšanās ierobežojumi ārpus telpām - ārā drīkstēs tikties divas mājsaimniecības līdz 10 cilvēkiem.👨👨👧👦 pic.twitter.com/cIP0fqqKp9— TVNET ziņas (@TVNET_zinas) April 1, 2021
В четверг после заседания правительства премьер-министр призвал общественность отпраздновать Пасху в кругу семьи, не встречаясь с родственниками и друзьями.
Кариньш отметил, что Covid-19 унес жизни почти 2000 человек. Хотя вакцинация против Covid-19 начинает расширяться, что, по словам Кариньша, похоже на свет в конце туннеля, он подчеркнул, что сейчас не время расслабляться.