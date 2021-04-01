Пт, 2.04.2021
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Алексей Навальный
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Кариньш призывает общественность не расслабляться и отпраздновать Пасху в кругу семьи

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ministru kabinets / Government of Latvia

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) призывает общественность не расслабляться и отметить приближающуюся Пасху в кругу семьи.

В четверг после заседания правительства премьер-министр призвал общественность отпраздновать Пасху в кругу семьи, не встречаясь с родственниками и друзьями.

"Будем красить и катать яйца, качаться на качелях, наслаждаться природой и не встречаться, потому что пандемия еще не закончилась", - подчеркнул премьер.

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Кариньш отметил, что Covid-19 унес жизни почти 2000 человек. Хотя вакцинация против Covid-19 начинает расширяться, что, по словам Кариньша, похоже на свет в конце туннеля, он подчеркнул, что сейчас не время расслабляться.

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