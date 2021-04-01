"Только старый рентген". Путин заявил, что в Латвии не умеют лечить Covid-19 - правда ли это?

Последний раз о Евгении Ролдугине латвийские СМИ написали уже в связи с его смертью, которую подтвердил бывший премьер-министр Латвии и глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис.

А еще через четыре с половиной месяца Владимир Путин рассказал о "хорошем знакомом", которого пытались вывезти в Москву, но не успели.

МРТ в Риге есть

Как подтвердили источники Русской службы Би-би-си, Евгений Ролдугин лежал в Рижской восточной клинической университетской больнице (РВКУБ). Это крупнейшее лечебное заведение в стране, которое принимает большинство пациентов с коронавирусом.

Официальный представитель больницы Илга Намниеце рассказала Би-би-си, что в РВКУБ есть три аппарата МРТ и восемь аппаратов для компьютерной томографии. Но что же пошло не так с лечением Евгения Ролдугина?

Прохожий в Риге ФОТО: Getty Images

Восточная больница состоит из пяти различных стационарных отделений; они все принимают пациентов с коронавирусом, и латвийские журналисты не знают, в каком из них лежал Евгений Ролдугин. Это связано с отсутствием в открытом доступе точных данных о том, какие еще болезни у него были, помимо коронавируса.

Однако, как подтвердил Русской службе Би-би-си бывший премьер-министр Латвии и глава Latvijas gāze Айгар Калвитис, Евгений Ролдугин был серьезно болен еще до пандемии. "Я знаю, что он лечился, у него были какие-то проблемы", - говорит Калвитис.

Но чем бы ни болел Евгений Ролдугин, и в какой бы стационар он ни попал, он должен был пройти через приемное отделение, где есть МРТ, говорят латвийские медики.

Как ранее сообщала журналистам Намниеце, в Инфекционном центре аппарата МРТ, например, нет, но в онкологическом - есть. Еще одно такое устройство работает в многофункциональном стационаре Гайлезерс, где также расположено приемное отделение. По словам Намниеце, через него в Восточную больницу попадают абсолютно все пациенты.

"Там проводится диагностика, обследования, там берут тесты. Какие обследования и анализы проводить, решает врач. Потом принимается решение, в какой конкретный стационар он попадет, это зависит от того, какую болезнь надо лечить первой - говорит представительница больницы. - У пациента может быть несколько заболеваний. В онкологическом центре, например, лежат онкологические больные, у которых есть ковид".

Но если пациенту понадобилось МРТ уже во время лечения, то, как говорит Илга Намниеце, для такого обследования его перевозят в центральный стационар. То есть, если верить словам представителя больницы, ситуация, при которой тяжело больному пациенту для спасения жизни необходим МРТ, а вместо него врачи пользуются "старым рентгеном", маловероятна. Хотя в инфекционном центре, о котором, вероятно, говорил Владимир Путин, этого аппарата действительно нет.

Представители рижской больницы отказываются говорить о лечении Евгения Ролдугина, поскольку подобные сведения запрещено разглашать по закону о защите личных данных.

Нужен ли был МРТ?