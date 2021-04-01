Главное за 1 апреля ⟩ Новые решения правительства и убийство водителя трамвая в Лиепае

События дня:

Президент Эгил Левитс объявил о поправках к закону об управлении распространением Covid-19, чтобы и после отмены режима чрезвычайной ситуации в стране существовало правовое регулирование и ограничения, которые позволят предотвратить резкое распространение вируса. В законе укрепляются полномочия Кабинета министров в целях эпидемиологической безопасности, чтобы установить особые требования к торговым и другим видам экономических услуг, а также ограничения или запреты на спортивные мероприятия.

С 7 апреля смогут работать все магазины вне торговых центров, площадь которых превышает 7000 квадратных метров. В торговых центрах площадью более 7000 квадратных метров, как и прежде, смогут работать только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины, торгующие кормами для животных, предметами гигиены, а также книжные магазины и места предоставления услуг.

После 7 апреля останутся в силе почти все ограничения, введенные для сокращения распространения Covid-19. Частные мероприятия и собрания по-прежнему будут запрещены, а встречи на свежем воздухе будут разрешены с участием до десяти человек и в рамках двух домохозяйств. Разрешены будут также шествия и пикеты с максимум десятью участниками.

По подозрению в контрабанде задержаны несколько сотрудников СГД, полиции и Госпогранохраны. После проведенных задержаний должностные лица от исполнения обязанностей отстранены. К трем из пяти лиц применена мера пресечения, связанная с лишением свободы - арест.

Раненный во время выполнения служебных обязанностей водитель лиепайского трамвая скончался в больнице от полученных травм. Нападение на 59-летнего водителя трамвая произошло на одной из остановок, он был заколот в шею. Сотрудники полиции Лиепайского самоуправления задержали возможного убийцу.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 638 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек. За сутки в Латвии сделано 18 174 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 372,1 случая на 100 000 жителей.

В четверг, 1 апреля, в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка открылся центр вакцинации. В 11 часов центр вакцинации посетили руководство думы и должностные лица. Центр будет открыт, но процесс вакцинации там пока не начнется. Его открытие финансируется из резервного фонда Рижской думы.

Министерство здравоохранения скоро предложит правительству список преимуществ для людей, получивших прививку от Covid-19. Переговоры и работа по внедрению цифровых "зеленых" сертификатов ведется по всей Европе, в том числе в Латвии. Правительство может заняться этим вопросом в ближайшие недели.

В правительстве задумались о том, пускать ли на работу непривитых медиков. На сегодняшнем заседании правительства отдельные министры и премьер-министр Кришьянис Кариньш допустили возможность того, что не привившимся от Covid-19 медикам будет запрещено ходить на работу, чтобы защитить пациентов от заражения. В больницах для привитых и непривитых работников установлены разные алгоритмы тестирования.

В бразильском штате Сан-Паулу обнаружен новый штамм коронавируса. В Бразилии уже бушует один местный штамм коронавируса, открытый в январе, ему дано название Р1. Новый вариант в Бразилии обнаружен у 34-летней женщины с небольшими симптомами Covid-19. Пациентка утверждает, что в последнее время не выезжала из страны и не путешествовала в рамках страны.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Похоже, проблема с лишним весом стала еще актуальнее во время пандемии и всех ограничений. Если вы тоже следите за собой, своим здоровьем и внешним видом, то новый выпуск подкаста "Ой, всё!" - то, что вам нужно! Гость этого выпуска - фитнес-тренер Катя Малнач.

30 марта 29 лет исполнилось популярной российской актрисе Ирине Старшенбаум. Рассказываем об этой артистке в рамках рубрики "Звезда недели".