Чт, 1.04.2021
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Эгил Левитс
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"В связи с необходимостью": власти Беларуси собирают данные тех, кто изучает польский

Прокурор Андрей Клышевич и письмо от него ФОТО: Еврорадио​

25 марта на адрес сморгонского центра языковых курсов "Академия.by" пришло письмо, в котором местный прокурор просит предоставить "сведения об оказании услуг по обучению польскому языку", а также "анкетные данные преподавателей", "список лиц, получающих указанную образовательную услугу" и другие данные.

Случай со сморгонским центром не единственный, пишет Еврорадио. Прокуратура интересовалась и другими заведениями Гродненской области, которые учат польскому языку. 

В центрах это связывают с ситуацией, которая сложилась вокруг польского меньшинства, с арестами руководства неофициального Союза поляков, в том числе главы Анжелики Борис.

"23 марта она была задержана, а 25 марта мы получили письмо. Если были бы вопросы конкретно по нам, то запрашивали бы данные по всем работникам и по всем преподаваемым языкам - у нас их три. Но запрашивают только по польскому языку, и нам кажется, это всё как-то связано", -

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рассказывает Еврорадио менеджер "Академии".

Информацию о своих клиентах центр отсылать не спешит.

"Данные мы ещё не отослали, с помощью юристов подготовили ответ для прокуратуры, в котором просим обосновать их запрос. Копии учебных программ предоставим, а данные студентов предоставлять не хотим. Будем просить пояснить, зачем нужны данные студентов, так как нет никакой прокурорской проверки. Если такая проверка началась, то мы должны были получить об этом уведомление. А здесь просто "в связи с необходимостью", и всё. То есть даже не обоснован запрос".

По мнению представителей "Академии", разглашение явно не идёт на пользу организации и может отпугнуть клиентов.

"Во-первых, это удар по нашей репутации. Всё-таки это персональные данные, и в связи с такой обстановкой, возможно, не все захотят разглашать то, что они изучают польский язык, - например, для карты поляка, - объясняет Еврорадио работник учебного центра. - Кто-то работает на государственной службе и, возможно, тоже не хочет, чтобы к нему были какие-то вопросы. Также нам поступают звонки и сообщения от родителей, которые беспокоятся, мол, зачем разглашать данные несовершеннолетних. С другой стороны, я думаю, что адекватные люди понимают, с чем это может быть связано. В любом случае это не есть хорошо для наших курсов, потому что люди переживают за свою судьбу".

Как оказалось, случай со сморгонским центром изучения языков не единственный. Прокуратура интересовалась и другими заведениями в Гродненской области, которые учат польскому языку. Так, в гродненский учебный центр "Древо знаний" тоже звонили.

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"Да, к нам обращались из прокуратуры, но не так официально, как к ним [к "Академия.by" - Еврорадио], потому что в настоящее время мы не проводим обучение по этим направлениям, - говорят Еврорадио в гродненском учебном центре "Древо знаний". - Они у нас уточнили, проводим ли мы курсы по обучению польскому языку, и на этом всё. Все вопросы к нам были сняты".

В лидской прикостёльной школе, в которой польский преподают наставники частного центра "Vorono.by", такие данные собирают уже давно. Помимо отчётов по бухгалтерии, чиновники регулярно получают информацию об обучающихся. Об этом Еврорадио рассказала преподавательница курсов Светлана.

"У нас такие документы требуют постоянно. Личные данные мы сообщаем, ведь когда детей записывают в школу, то предоставляют номер телефона, имя, фамилию, где работают родители, где обучается ребёнок. И всегда к договорам мы прилагали паспортные данные, потому что ребёнок до 18 лет не может создать с нами договор",

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- говорит преподаватель.

По словам Светланы, данные школы проверяет местный исполком и его идеологический отдел. Но таких масштабных проверок, как сейчас, Светлана не припомнит:

"Я знаю, что сейчас у других тоже проверяют. Просто теперь такая ситуация сложилась, вы же знаете. Никогда особо проверок не было. Но ко мне приходят дети и говорят, что проверяют все школы, которые они посещают. Коллеги звонят. У всех такое произошло в марте месяце".

25 марта была задержана руководитель лидского отдела Союза поляков в Беларуси Ирена Бернацкая. Её дочь Вероника рассказывает Еврорадио, что во время обыска в офисе были изъяты данные тех, кто изучает польский язык.

"У нас лидская прокуратура тоже брала такие данные, ещё до задержания мамы, когда приходили с осмотром. Взяли данные всех - преподавателей и детей".

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Сама Ирена уже шестой день находится на Володарке в статусе подозреваемой - вероятно, по делу Анжелики Борис.

"Мама чувствует себя хорошо, настроена на долгую борьбу, понимает всю сложность ситуации. Попросила кофе, телевизор. Пока никаких официальных комментариев от властей мы не получали".

Вероника считает, что на польское меньшинство власти оказывают давление - хотя бы потому, что пострадала её мама.

"В чём выражается давление? Ну, например, в том, что моя мама получила три административных дела. Когда она апеллировала по "делу о молитве", в областном суде в мотивировочной части было написано, что она является "председателем незарегистрированного Союза поляков в Беларуси". Хорошо, он не зарегистрирован. Но это же не её работа. Почему они так пишут? Поэтому это давление".

В конце февраля в брестской "Польской школе" прошло памятное мероприятие, посвящённое "проклятым солдатам" - польским участникам антикоммунистического подполья. После этого брестская прокуратура возбудила дело о "героизации военных преступников". В результате взаимных обвинений польской и белорусской сторон были высланы дипломаты обеих стран. Были задержаны соучредитель "Польской школы" Александр Наводничий и её директор Анна Панишева. Чуть позже вместе с другими участниками незарегистрированного Союза поляков Беларуси была задержана председатель Союза Анжелика Борис.

29 марта президент Польши Анджей Дуда в письме президенту США Джо Байдену заявил, что "режим в Минске атакует польское меньшинство по политическим мотивам как членов белорусского общества, связанных с трансатлантическими демократическими институциями". Дуда призвал Соединённые Штаты как страну, председательствующую в Совете Безопасности ООН, обратить внимание на нарушение прав человека в Беларуси, преследование её гражданского общества, включая польское меньшинство, и внести этот вопрос в повестку на одном из ближайших заседаний Совбеза ООН.

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