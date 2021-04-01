"В связи с необходимостью": власти Беларуси собирают данные тех, кто изучает польский

Случай со сморгонским центром не единственный, пишет Еврорадио. Прокуратура интересовалась и другими заведениями Гродненской области, которые учат польскому языку.

В центрах это связывают с ситуацией, которая сложилась вокруг польского меньшинства, с арестами руководства неофициального Союза поляков, в том числе главы Анжелики Борис.

"23 марта она была задержана, а 25 марта мы получили письмо. Если были бы вопросы конкретно по нам, то запрашивали бы данные по всем работникам и по всем преподаваемым языкам - у нас их три. Но запрашивают только по польскому языку, и нам кажется, это всё как-то связано", -

рассказывает Еврорадио менеджер "Академии".

Информацию о своих клиентах центр отсылать не спешит.

"Данные мы ещё не отослали, с помощью юристов подготовили ответ для прокуратуры, в котором просим обосновать их запрос. Копии учебных программ предоставим, а данные студентов предоставлять не хотим. Будем просить пояснить, зачем нужны данные студентов, так как нет никакой прокурорской проверки. Если такая проверка началась, то мы должны были получить об этом уведомление. А здесь просто "в связи с необходимостью", и всё. То есть даже не обоснован запрос".

По мнению представителей "Академии", разглашение явно не идёт на пользу организации и может отпугнуть клиентов.

"Во-первых, это удар по нашей репутации. Всё-таки это персональные данные, и в связи с такой обстановкой, возможно, не все захотят разглашать то, что они изучают польский язык, - например, для карты поляка, - объясняет Еврорадио работник учебного центра. - Кто-то работает на государственной службе и, возможно, тоже не хочет, чтобы к нему были какие-то вопросы. Также нам поступают звонки и сообщения от родителей, которые беспокоятся, мол, зачем разглашать данные несовершеннолетних. С другой стороны, я думаю, что адекватные люди понимают, с чем это может быть связано. В любом случае это не есть хорошо для наших курсов, потому что люди переживают за свою судьбу".

Как оказалось, случай со сморгонским центром изучения языков не единственный. Прокуратура интересовалась и другими заведениями в Гродненской области, которые учат польскому языку. Так, в гродненский учебный центр "Древо знаний" тоже звонили.

"Да, к нам обращались из прокуратуры, но не так официально, как к ним [к "Академия.by" - Еврорадио], потому что в настоящее время мы не проводим обучение по этим направлениям, - говорят Еврорадио в гродненском учебном центре "Древо знаний". - Они у нас уточнили, проводим ли мы курсы по обучению польскому языку, и на этом всё. Все вопросы к нам были сняты".