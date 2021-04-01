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Скончалась многолетний директор Музея истории Риги и мореходства Клара Радзиня, сообщили в музее.

Согласно информации на странице министра культуры Науриса Пунтулиса (NA) в социальной сети Facebook, Радзиня работала в музее с 1970 года, начав свою деятельность в качестве научного сотрудника. Она была главным хранителем и заместителем директора по научной работе, а в 1987 году стала директором музея.

Работа Радзини была сосредоточена на управлении первым латвийским публичным музеем, обеспечении сбалансированного выполнения музейных функций, поддержании традиций и сохранении уникальной музейной коллекции как части собрания Национального музея и др.

Благодаря инициативе Радзини в конце 80-х годов прошлого века музейное сообщество было привлечено к созданию Латвийского сообщества музеев, которое впоследствии стало Латвийской ассоциацией музеев. Неоценим вклад Радзини в развитие музейной индустрии, она участвовала в разработке Закона о музеях и национальной программы "Культура", а также работала в Латвийском совете музеев с 1998 по 2014 год, руководя работой этого совета с 1998 по 2002 год.