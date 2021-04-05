Звездные страсти ⟩ Заворотнюк вышла на связь с журналистами, а звезда "ДМБ" и "Ворониных" в тяжелом состоянии?

Заворотнюк вышла на связь и рассказала о своем здоровье

1 апреля многочисленные СМИ сообщили, что тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк якобы вышла на связь с журналистами и рассказала о своем здоровье. Об этом говорилось на сайте телеканала НТВ.

Телеканал анонсировал 3 апреля специальный выпуск к 50-летию звезды.

Поклонники поставили под сомнение, что это правда, ведь актриса и ее родные давно избегают общения с представителями СМИ. Кроме того, многих смутила дата публикации - 1 апреля.

После этой новости портал "Комсомольская правда" разместил материал, в котором заведующий лабораторией пролиферации клеток, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков высказал предположение, что Анастасии Заворотнюк могло стать лучше. Возможно, лечение, которое было выбрано, сработало.

"Видимо, в случае с Заворотнюк это дело сработало. По крайней мере ей не становится хуже. Если не лечить, такого не бывает", - цитируют Чумакова журналисты.

Но оказалось, что в день рождения Анастасии Заворотнюк, 3 апреля, в эфире телеканала НТВ состоялась премьера остросюжетной многосерийной драмы "Каспий 24". Анастасия в ней сыграла главную роль.

"Моя героиня - хрупкая женщина, которая создает целый телеканал, мужественно справляясь со сложностями, что встречаются на ее пути. Главная ее черта - уверенность, она знает, чего хочет, и неотступно следует за своей мечтой - создать настоящее телевидение, теплое и сокровенное, которое способно делать людей добрее и счастливее. И именно это не дает ей сдаться. Для меня стало огромным удивлением, что все написанное основано на реальных событиях. Но после знакомства с прототипом моей героини Еленой Ульяновой все встало на свои места. Самые пронзительные истории происходят в реальной жизни, а не в сценарии", - цитируют Заворотнюк в пресс-релизе картины.

В основу сюжета сериала "Каспий 24" легла реальная история журналиста Елены Ульяновой, а именно ее усилия по строительству телеканала в Астрахани и некоторые фрагменты личной человеческой истории.

Кстати, саундтрек написал Леонид Агутин.

В соцсетях на странице поддержки Анастасии Заворотнюк появился пост с благодарностью врачам, которые все это время спасают жизнь актрисы.

"Спасибо НТВ за долгожданную премьеру фильма "Каспий 24" и поздравления. Спасибо всем поклонникам, зрителям за присланные сообщения, аудио, видео!

Всем вам и вашим близким желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть все самое лучшее случается в вашей жизни. А мы верим в чудо и бесконечно рады, что вы верите вместе с нами. Нашими общими молитвами продолжается жизнь", - было написано в публикации.

Возможно, слухи о том, что актриса вышла на связь, были лишь пиар-ходом для привлечения внимания к выходу сериала.

Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой.

Звезда сериалов "ДМБ" и "Воронины" госпитализирован в тяжелом состоянии

3 апреля издание "Комсомольская правда" сообщило, что актер Станислав Дужников попал в больницу. У него якобы диагностирован Covid-19, давший осложнение в форме пневмонии. СМИ говорят о дополнительных проблемах из-за других болезней - панкреатита и гипертонии.

Правда, издание указывает, что получить комментарии от самого Дужникова не удалось. Но на связь с прессой вышла бывшая жена актера Кристина Бабушкина.

Она указала, что Станислав проходит профилактический осмотр. С ней говорили представители канала РЕН-ТВ, но она не назвала диагноз артиста.