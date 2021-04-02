Пт, 2.04.2021
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Лаура Акментиня, юрисконсульт Отдела по поддержке клиентов Госинспекции труда

В Елгаве мужчина пришел в банк с пневматическим оружием, газовым баллончиком, дубинкой и ножом

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В среду в отделении банка в Елгаве был задержан агрессивный мужчина, у которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили пневматическое оружие, газовый баллончик, дубинку и нож, сообщила агентству LETA представительница правления Земгальского региона Даце Калниня.

По предварительным данным, мужчина 1976 года рождения прибыл в отделение банка на улице Матера в Елгаве без предварительной записи. Он вел себя агрессивно, угрожал сотрудникам банка, курил в помещении, а также портил инвентарь учреждения.

Охранник банка вызвал городскую полицию Елгавы, которая во время задержания обнаружила у мужчины пневматическое оружие, газовый баллончик, телескопическую дубинку, а также складной нож. На место задержания была вызвана и государственная полиция, которая отвезла мужчину в участок для дальнейших процессуальных действий.

Полиция возбудила уголовное дело. Согласно второй части статьи 231 Уголовного кодекса хулиган может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, временного лишения свободы, принудительных работ или штрафа, а также в виде пробационного надзора сроком до трех лет или без него.

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