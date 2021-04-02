В Елгаве мужчина пришел в банк с пневматическим оружием, газовым баллончиком, дубинкой и ножом

По предварительным данным, мужчина 1976 года рождения прибыл в отделение банка на улице Матера в Елгаве без предварительной записи. Он вел себя агрессивно, угрожал сотрудникам банка, курил в помещении, а также портил инвентарь учреждения.

Охранник банка вызвал городскую полицию Елгавы, которая во время задержания обнаружила у мужчины пневматическое оружие, газовый баллончик, телескопическую дубинку, а также складной нож. На место задержания была вызвана и государственная полиция, которая отвезла мужчину в участок для дальнейших процессуальных действий.