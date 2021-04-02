Прокуратура начала проверку ФБК на экстремизм
Прокуратура Москвы начала проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на экстремизм, в эфире youtube-канала "Навальный Live" сообщил директор фонда Иван Жданов, пишет "Медуза".
Прокуратура Москвы начала проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на экстремизм, в эфире youtube-канала "Навальный Live" сообщил директор фонда Иван Жданов, пишет "Медуза".
"К нам пришли с проверкой, и эта проверка может быть интересной. Фонд борьбы с коррупцией теперь подозревается, оказывается, в экстремизме", - отметил Жданов.
Твоё лицо, когда ФБК проверяют на экстремизм. (да, не шутка, прокуратора начали проверку, Путин продолжает попытки добить фонд, хехе) подробности тут: https://t.co/yURXZEQgLd pic.twitter.com/YtDOft7p7i— ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) April 1, 2021
В эфире показали копию решения о проведении проверки. Оно датировано 26 марта и подписано первым заместителем прокурора Москвы. В нем сказано, что основанием для проверки стала "информация о нарушениях".
Прокуратура потребовала от ФБК предоставить сведения о структуре и членах организации, а также информацию о доходах и расходах.
Напомним, что 29 марта Жданов сообщил о об аресте своего 66-летнего отца Юрия Павловича Жданова. Как отметил Иван Жданов, преступление его отца состояло в том, что, будучи членом жилищной комиссии в поселке Искателей в Ненецком округе, он рекомендовал поселковому главе "выделить квартиру женщине по договору социального найма". Позже выяснилось, что семья получала жилищную субсидию, договор был расторгнут, квартиру по суду вернули администрации, пишет Deutsche Welle.