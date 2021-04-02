Прокуратура начала проверку ФБК на экстремизм

"К нам пришли с проверкой, и эта проверка может быть интересной. Фонд борьбы с коррупцией теперь подозревается, оказывается, в экстремизме", - отметил Жданов.

Твоё лицо, когда ФБК проверяют на экстремизм. (да, не шутка, прокуратора начали проверку, Путин продолжает попытки добить фонд, хехе) подробности тут: https://t.co/yURXZEQgLd pic.twitter.com/YtDOft7p7i — ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) April 1, 2021

В эфире показали копию решения о проведении проверки. Оно датировано 26 марта и подписано первым заместителем прокурора Москвы. В нем сказано, что основанием для проверки стала "информация о нарушениях".

Прокуратура потребовала от ФБК предоставить сведения о структуре и членах организации, а также информацию о доходах и расходах.