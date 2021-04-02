Светлана Лобода заразилась коронавирусом
Популярная певица Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.
Популярная певица Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.
Из-за болезни 38-летней знаменитости пришлось отменить сольный концерт в Барвиха Luxury Village, запланированный на 16 апреля.
Надо сказать, что не все подписчики поверили певице, посчитав ее публикацию первоапрельским розыгрышем. Остальные фолловеры пожелали исполнительнице скорого выздоровления.
Ранее на шоу "Вечерний Ургант" Светлана Лобода оправдалась за декольте на шоу "Голос. Дети".