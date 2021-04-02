Пт, 2.04.2021
Если работник отказывается, работодатель никоим образом не может указывать на то, к каким последствиям это приведет. Нельзя требовать объяснений о причинах отказа, нельзя считать это нарушением или увольнять работника Лаура Акментиня, юрисконсульт Отдела по поддержке клиентов Госинспекции труда
Лаура Акментиня, юрисконсульт Отдела по поддержке клиентов Госинспекции труда
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Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Популярная певица Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.

"Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на Covid-19 показал положительный результат", - написала звезда. 

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Из-за болезни 38-летней знаменитости пришлось отменить сольный концерт в Барвиха Luxury Village, запланированный на 16 апреля. 

Надо сказать, что не все подписчики поверили певице, посчитав ее публикацию первоапрельским розыгрышем. Остальные фолловеры пожелали исполнительнице скорого выздоровления.

Ранее на шоу "Вечерний Ургант" Светлана Лобода оправдалась за декольте на шоу "Голос. Дети".

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