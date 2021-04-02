​RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре . Сегодня наш гость – белорусский политолог Артём Шрайбман. Возгорится ли из искры пламя протестов? Куда катится "лукономика"? Ударят ли белорусские контрсанкции по недружелюбным соседям? Зачем сидящий за решеткой отец белорусской демократии В. Бабарико учредил новую партию?

Пожар на торфянике

День воли, призванный дать старт новому витку уличных протестов, как и следовало ожидать, был попран тяжелыми сапогами силовиков . И хотя у сторонников перемен были робкие надежды, что в минувшую субботу произойдет какое-то шевеление на улицах, желающих получить "сеанс массажа" омоновскими дубинками и оказаться на нарах оказалось совсем немного. И все начало недели аналитики бурно обсуждали, следует ли считать, что протестной весне дан ход и у оппозиции открылось второе дыхание, или же – это фиаско.

Как сообщает Deutsche Welle, со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Весна", всего за два дня протестов, 25 и 27 марта были задержаны более 500 человек. Аналитики сравнивают ситуацию в стране с пожаром на торфянике – снаружи тишь да гладь, а внутри все пылает и потушить этот огонь невозможно.

Эксперты, опрошенные Naviny.by отмечают, что власть опирается сугубо на грубую силу. И сейчас главные опасности для режима - это грядущие электоральные кампании 2021–2022 годов, в преддверии местных выборов и – экономические провалы властей. Отметим, что экономическая дела у страны идут вовсе не блестяще. Внешний долг составляет 18,3 млрд долларов, при этом, по данным Всемирного банка, 8,1 миллиарда долларов страна должна России.

В своем макроэкономическом прогнозе Евразийский банк развития указал, что рецессия продолжится и ВВП Беларуси в 2021 году вырастет всего на 0,1%, - пишет TYT.BY. В 2022 – 2023 годах этот показатель, в лучшем случае, увеличится на 1,1% в год. При этом уровень инфляции в стране - порядка 8% в год.

Такой ситуации способствует неустойчивое финансовое положение предприятий, сложности с кредитованием, замедление роста доходов населения и ухудшение инвестиционного климата. И никаких индикаторов, что что-то в "лукономике" может измениться к лучшему – не наблюдается.

В поисках экстремистов

Так, 29 марта генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL (эта общественная структура создана бывшими силовиками для противодействия режиму Лукашенко), обвинив их в подготовке теракта. По сообщению МВД, 26 марта был задержан мужчина, готовящий взрывы - одно взрывное устройство он заложил в мусорном баке возле детской площадки в Минске, второе — вез в Борисовский район. По версии милицейских чинов, задержанный был тесно связан с инициативой BYPOL и получил от ее представителя указание совершить теракт. Сам же BYPOL взаимодействует с координационным советом Тихановской, откуда идут призывы к незаконным массовым мероприятиям.

Отметим, что в канун Дня воли BYPOL, по своим каналам коммуникаций, озвучил диаметрально противоположную версию – обвинив силовые структуры в подготовке провокаций с многочисленными человеческими жертвами. Впрочем, к счастью, дальше словесной информационной войны эти баталии не пошли. А к многочисленным уголовным делам, возбужденным против Светланы Тихановской, прибавилось еще одно, и вновь поднялся вопрос об ее экстрадиции из Литвы.

Подводя итоги первого весеннего месяца, правозащитники озвучили масштабы репрессий . Как сообщает Naviny.by, в марте уголовному преследованию по политическим мотивам были подвержены не менее 105 человек и приговоры были демонстративно жесткими.

Принуждение к диалогу

Между тем лидер оппозиции Светлана Тихановская, инициатива которой об организации переговоров с представителями власти при посредничестве международных структур, набрала свыше 760 тысяч голосов, заявила, что ее команда начинает второй этап подготовки к диалогу, пишут демократические СМИ.

По словам С. Тихановской, США и ЕС выразили готовность помочь в этом процессе. Так что сейчас работа будет идти на двух фронтах – во-первых, необходимо усилить внешнее и внутреннее давление на власть имущих, дабы принудить их к переговорам, а во-вторых, чисто технически подготовить сам процесс – включая площадку, формат и список участников, которые будут восседать за круглым столом.

К слову, США продемонстрировали свою поддержку незамедлительно. 31 марта на брифинге в Вашингтоне, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Госдепартамент США рекомендует Министерству финансов возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий, сообщает Naviny.by. Ибо, страна, приверженная демократическим ценностям, не может спокойно взирать на то, что после сфальсифицированных президентских выборов, в стране царят репрессии, а в каталажке томятся сотни политзаключенных.

Речь идет о таких предприятиях, как Белорусский нефтяной торговый дом, концерн "Белнефтехим", Belneftekhim USA Inc., ОАО "Белшина", ОАО "Гродно Азот", ОАО "Гродно Химволокно", ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк-Стекловолокно". В 2015 году действующие против них санкции были приостановлены, ибо заокеанские наблюдатели узрели, что Беларусь стала на путь исправления и стала соблюдать права человека. Однако теперь ситуация не выдерживает никакой критики. Судьбоносное решение предстоит принять до 26 апреля – именно тогда истекает срок текущего решения о приостановке санкций.

Ударим контрсанкциями…

Но "батька" тоже не лыком шит. И пока Европа думает, как бы прижучить авторитарный режим четвертым пакетом санкций, Александр Григорьевич подписал указ "О применении специальных мер", призванный обеспечить безопасность и защиту национальных интересов Республики Беларусь, - сообщает пресс-служба президента.

В документе предусмотрено "введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц".

Впрочем, премьер-министр Беларуси Роман Головченко обещает, что санкции будут точечными: "Мы в этом плане будем гораздо более чистоплотными. К сожалению, западные партнеры так называемые, применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь, кто под нее попадает и оказывая тем самым давление на страну. Мы будем действовать очень точечно. Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении Республики Беларусь.".

Отметим, что из-за ухудшения отношений между Беларусью и Литвой Клайпедский порт уже лишился белорусских нефтепродуктов – они ушли в российскую Усть-Лугу. Сейчас же Белоруссия обсуждает с российской стороной планы по строительству в Усть-Луге терминала для перевалки белорусских удобрений. Как пишет литовский портал Obzor.lt, руководство литовского порта расценивает это как серьезный вызов. "Несомненно, если построенный в Усть-Луге новый терминал удобрений будет предназначен для грузов, которые сегодня переваливаются через Клайпедский порт, то убыток будет большим", - заявил BNS глава Дирекции Клайпедского морского порта Альгис Латакас. Сейчас на долю белорусских грузов приходится примерно треть всех объемов перевалки Клайпедского порта, при этом львиная доля их – насыпные: те, что намечено перевести в российский порт в Финском заливе.

Вместе – за демократию!

Тем времен на белорусской политической арене произошло еще одно примечательное событие. Харизматичный оппозиционный лидер, экс-банкир Виктор Бабарико, который в Беларуси считается действительно серьезным и реальным конкурентом А. Лукашенко, за что и пребывает за решеткой по статьям, связанным с экономическими злоупотреблениями, выступил с инициативой создать партию "Вместе".

"Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы. Партия нашего будущего, основанного на правде, добре и свободе. Она должна обеспечить решение следующих задач:

Отметим, что в феврале в Минске начался судебный процесс по делу "Белгазпромбанка". В. Бабарико, как бывший глава этого финансово-кредитного учреждения, попал под раздачу прошлым летом - буквально через месяц после того, как объявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Его обвинили во всех тяжких – в частности, в получение взяток и легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах. Экс-банкиру грозит срок до 15 лет.

Буквально за сутки заявки на вступление в новую партию подали около 3 тысяч человек. Представители штаба Виктора Бабарико заявляют, что в мае запланировано провести учредительный съезд. Однако аналитики оценивают эту инициативу скептически и не уверены, что власти вообще разрешат зарегистрировать такую организацию.

ФОТО: Из личного архива

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Артём Шрайбман

О протестной весне

Мы видим, что уличное проявление протестов задавленно репрессиями. Это не значит, что куда-то ушли протестные настроения и появилась любовь к власти, но цена выхода на улицу сегодня настолько велика, что очень немногие решаются на это. И дальше будет примерно тоже самое. Я не предвижу в ближайшие месяцы какого-то взрывного роста протестной активности.

Так что все надежды на протестную весну, на которую рассчитывали люди вне Беларуси, были довольно наивными и оторваны от реальности в самой Беларуси. 1

В страны для этого сложились достаточно негативные обстоятельства со всех сторон и речь идет не только о страхе репрессий: кто-то из бывших протестующих уехал, самые активные – сидят, многие из них разочаровались в эффективности мирного протеста, как такового и жалеют, что не были более радикальными летом и осенью.

Также есть фактор страха, плюс люди перестали верить, что мирным протестом эту власть вообще можно победить. И, соответственно, найти людей, которые будут готовы восьмой месяц подряд продолжать то, что не дало результатов в течение семи месяцев – непросто. Поэтому никаких объективных предпосылок к массовым протестам сейчас нет. Власть должна для этого дать какие-то очень веские поводы, либо – существенно ослабить гайки.

О диалоге с властью и тактике оппозиции

Я думаю, что Лукашенко не пойдет на диалог с оппозицией – у него нет для этого никаких причин. Это так и останется только желанием оппозиции. Думаю, что команда Тихановской продолжит лоббировать санкции и самое разнообразное давление на белорусский режим, пытаться рождать новые инициативы типа сбора подписей за переговоры с властью, чтобы как-то мобилизовать протестный электорат. Также будут использовать все грядущие даты, которые связаны с историей страны: например, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, 26 апреля, в Беларуси, традиционно, проводится протестная акция "Чернобыльский шлях". Так было всегда – не знаю, получится ли в этом году. Эта дата, как и День воли, может стать поводом хотя бы для каких-то призывов. Затем, летом у нас годовщина обретения независимости – к ней тоже что-то может быть приурочено.

Дальше же политическая активность, по крайней мере уличная, будет ждать предвыборной кампании, предшествующей местным выборам (выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь должны пройти не позднее 18 января 2022 года, - прим. RUS TVNET). Параллельно должен пройти и референдум по новой Конституции. Кампания, скорее всего, начнется поздней осенью. И тогда появится легальная возможность собирать уличные пикеты, которые могут перерастать в протесты. Но, разумеется, оппозиции надо будет определить свою позицию по референдуму: это политическая кампания, игнорировать ее нельзя, но выступать за новую Конституцию Лукашенко или же против нее, за сохранение нынешней - это сложный выбор.

Сами по себе эти выборы никакой роли не играют: главное, что во время избирательной кампании можно проводить легально уличные акции в формате предвыборных пикетов. И этим всегда пользуются оппозиционные силы. Этим воспользовались во время президентской кампании, думаю, что-то похожее будет и в конце этого года. До этого же о каком-то всплеске активности можно будет говорить только в том случае, если власть даст какие-то вопиющие поводы, начнутся дикие репрессии, приводящие к смертям людей.

О контрсанкциях Лукашенко

Пока неизвестны детали этих санкций и насколько они будут обширными. Будут ли они такими тотальными, как в России, когда под запрет попали все европейские продукты, либо по каким-то секторам и отдельным странам? Я думаю, что они, скорее, будут точечными. Подробности мы узнаем в ближайшие дни.

Но в любом случае, это не сильно углубит кризис в отношениях с Евросоюзом – потому что там и так все уже плохо: падать некуда. Дипломатов из-за этого вряд ли кто-то будет отзывать. 1

Это просто новый виток эскалации, который просто закрепляет статус-кво: отношения белорусских властей в Евросоюзом вряд ли уже когда-нибудь выйдут на позитивную траекторию. Ведь Европа не признает Лукашенко легитимным президентом. Скорее, это попытка наказать самых активных оппонентов Минска и немного игра на внутреннюю публику, в том числе и на Москву: потому что эти санкции повторяют логику России. Думаю, что Лукашенко хочет сказать, что мы движемся в таком же русле, как и вы, мы ваши союзники, и не смейте нас бросать.

Реальными же рычагами, влияющими как-то на решения ЕС, эти контрсанкции стать не могут, я даже не представляю, что для этого должно произойти: полная торговая блокада Литвы или что-то еще. Да и то – это как раз может привести к обратной реакции. Реально влияние Евросоюза на Минск и Минска на Евросоюз – очень небольшое: практически, это не сообщающиеся сосуды. Так что какие-то шаги одной из сторон не сильно влияют на вторую сторону.

О Викторе Бабарико и новой партии

Бабарико является самым популярным оппозиционным политиком на сегодня, об этом свидетельствуют и все проводимые опросы.

В белорусском обществе у него поддержка гораздо выше, чем у всех других оппозиционных лидеров. 1

Он собрал самую большую инициативную группу на президентских выборах, он собрал больше всех подписей, но ему не дали зарегистрировать свою кандидатуру. Он обладает абсолютно очевидным лидерством на политической арене, но он сидит в тюрьме и его возможности вести какую-то активную политическую деятельность зависят от того, выпустят его власти или нет, а власти вряд ли это сделают до тех пор, пока им не удастся полностью стабилизировать ситуацию в стране. Потому что они понимают, что выход Бабарико на свободу придаст дополнительный энтузиазм протестам.

Что касается его партии, то это не новая идея – об этом говорили и в сентябре. Просто тогда решили эту инициативу отложить – чтобы не вносить раскол в оппозицию. Сейчас же стало ясно, что протесты как фактор давления на власть уже не важны – их просто нет. И, соответственно, можно позволить отельные индивидуальные инициативы. Что и произошло.

Многое зависит от того, как поступят власти. Не думаю, что эту партию зарегистрируют – по крайней мере в этом году. Если так и произойдет, то партия останется просто попыткой мобилизовать своих активистов. Что дальше эта партия сможет сделать, непонятно. Ведь все лидеры этого движения сейчас сидят – Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Эдуард Бабарико. Так что дальше все в руках режима – насколько в Беларуси допустят политическую конкуренцию.

О прогнозах

В Беларуси очень сложно что-то предсказывать. Потому что прошлый год состоял целиком из непредсказуемых событий. Так что любой прогноз на этот год может оказаться неверным. Сейчас ощущения, что у власти есть ресурс, чтобы этот год пересидеть без потрясений. Но сможет ли она пройти его без ошибок, не сорвавшись – вопрос открытый.