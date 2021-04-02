Пт, 2.04.2021
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Алексей Навальный

Видео ⟩ В России загорелся кардиоцентр. Из здания эвакуировали пациентов, но врачи продолжили делать операцию

Около 120 человек, в том числе 67 пациентов, эвакуировали из здания кардиохирургического центра в Благовещенске (Россия) после того, как там загорелась кровля, сообщает "Медуза".

По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения в работе электрической проводки.

Площадь возгорания в здании составила 1,6 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении участвовали 59 пожарных и 28 единиц техники. По данным МЧС, возгорание удалось локализовать.

Из здания эвакуировали дорогостоящее медицинское оборудование и технику.

Как пишет "Медуза", на момент возникновения пожара в здании одному из пациентов делали операцию на открытом сердце. Врачи не стали ее останавливать, поскольку транспортировать пациента и бригаду медиков было невозможно. 

Позже, "Интерфакс" сообщил, что операция прошла успешно и пациент вместе с врачами был эвакуирован.

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