За сутки подтверждено 587 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,4%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 587 новых случаев Covid-19, умерли 9 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 587 новых случаев Covid-19, умерли 9 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:
С начала пандемии в Латвии скончались 1922 человека с Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 17 046 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,4%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 103 588 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 370,3 случая на 100 000 населения.