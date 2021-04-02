За сутки подтверждено 587 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,4%

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 1922 человека с Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 17 046 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 103 588 человек.