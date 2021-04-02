Антиковидные ограничения в Эстонии продлятся по крайней мере до 25 апреля

Тем же распоряжением унифицируются условия самоизоляции при въезде в Эстонию, сообщила BNS пресс-служба правительства.

Действующие ограничения сохранятся во всех сферах. Это касается образования, спорта, спортивных мероприятий, молодежной работы, образования по интересам и повышения квалификации. По-прежнему должны быть закрыты для клиентов СПА, бассейны и водные центры. Запрещены публичные мероприятия, закрытыми остаются культурные организации и развлекательные заведения. В силе остаются исключения, сделанные для публичных собраний и богослужений, проходящих на улице, а также для открытых территорий музеев.

Заведения общественного питания могут продавать еду только навынос, уличные террасы не работают. Закрытыми должны оставаться все магазины, кроме тех, где продаются товары первой необходимости.

Остальные товары можно продавать и выдавать во дворе магазина. В открытых магазинах и предприятиях обслуживания клиенты могут передвигаться с учетом требования, что помещение должно быть заполнено не более чем на 25%.

С 5 апреля по приезде из всех стран Европы в Эстонию будут действовать одинаковые правила изоляции

По приезде из Литвы, Латвии и Финляндии в Эстонию будут действовать такие же требования, как и по прибытии из других стран Европы. Это значит, что с 5 апреля все люди, пересекающие границу Эстонии, должны будут провести в изоляции 10 дней. От самоизоляции и тестирования освобождены люди, которые в течение последних шести месяцев переболели коронавирусом или прошли курс вакцинации. 10-дневную самоизоляцию можно сократить, сделав два теста.

Для приезжих из Великобритании и Северной Ирландии будут действовать такие же требования, как и для прибывающих из других стран Европы.