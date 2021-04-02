Видео ⟩ Шутка о ложном фестивале привела к массовым беспорядкам в Брюсселе

Беспорядки произошли в парке Буа де ля Камбр. Которые начались с ложного сообщения о проведении масштабного музыкального фестиваля. СМИ сообщают, что в парке собрались до пяти тысяч человек. Их пытались разогнать несколько сотен полицейских.

NEW - Police riding horses and using water canons in #Brussels against people gathered at the Bois de la Cambre park as social gatherings are currently banned in #Belgium due to coronavirus restrictions. pic.twitter.com/RNVzMVLPbK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 1, 2021

Шутка о предстоящем фестивале La Boum появилась в социальных сетях в начале марта. В ней говорилось, что дата мероприятия назначена на 1 апреля, а местом будет парк Буа де ля Камбр. Анонсировалось выступление более 200 диджеев со всей Европы, пять сцен и трансфер гостей из других стран.

Журналисты подчеркивают, что в объявлении были места, которые указывали, что это шутка. Во-первых, дата мероприятия - 1 апреля. Во-вторых, в стране введен карантин. В-третьих, имена артистов напоминали имена известных бельгийских министров и политиков. Кроме того, в 20-х числах марта организаторы указали, что это розыгрыш.

Но были люди, которые поверили в то, что фестиваль состоится. Согласно информации правоохранительных органов, к середине дня, 1 апреля в парке собралось более пяти тысяч человек.

Когда люди поняли, что никакого фестиваля нет, они решили сами его организовать на поляне. Из портативных колонок стала звучать музыка. Через час на место скопления прибыли полицейские. Они призывали собравшихся разойтись, но те ответили скандированием лозунгов о свободе и забросали представителей закона бутылками и банками. Позже подключилась конная полиция и водомет, протестующих начали вытеснять из парка.

К вечеру в парке возникли несколько стычек с правоохранителями. Было проведено несколько арестов. По предварительной информации телеканала VRT, полиция задержала порядка 100 человек, ранения получили несколько десятков человек, несколько сотрудников полиции госпитализированы.

"Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование", - написал в Twitter бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

Известно, что к 21:00 парк был блокирован полицией и продолжалась его зачистка.