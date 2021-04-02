На границе Литвы с Беларусью задержали 15 иракцев, а в полуприцепе в Каунасе - 5 авганцев

Как сообщили пограничники, ночью в четверг была получена информация о том, что рядом с границей с Беларусью, на подходах к деревне Стакяй, идет группа подозрительных людей.

Прибывшие на место должностные лица задержали 11 иракцев. У семи мужчин не было документов, одна женщина и трое детей представились гражданами Ирака.

По информации СОГГЛ, при дальнейшей проверке местности, где иракцы перешли границу с Беларусью, были обнаружены следы, по которым нашли еще четырех мужчин. Они также представились гражданами Ирака.

Всех задержанных поселили на погранзаставе, они подали просьбы о предоставлении убежища в Литве.