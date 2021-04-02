Пт, 2.04.2021
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Кришьянис Кариньш
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На границе Литвы с Беларусью задержали 15 иракцев, а в полуприцепе в Каунасе - 5 авганцев

Белорусско-литовская граница ФОТО: EPA/Scanpix

В четверг, 1 апреля, сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) задержали на границе с Беларусью 15 иракцев, которые незаконно пересекали границу, а сотрудники полиции в остановленном в  Каунасе грузовике обнаружили пять граждан Афганистана.

Как сообщили пограничники, ночью в четверг была получена информация о том, что рядом с границей с Беларусью, на подходах к деревне Стакяй, идет группа подозрительных людей. 

Прибывшие на место должностные лица задержали 11 иракцев. У семи мужчин не было документов, одна женщина и трое детей представились гражданами Ирака. 

По информации СОГГЛ, при дальнейшей проверке местности, где иракцы перешли границу с Беларусью, были обнаружены следы, по которым нашли еще четырех мужчин. Они также представились гражданами Ирака. 

Всех задержанных поселили на погранзаставе, они подали просьбы о предоставлении убежища в Литве. 

Департамент полиции сообщил, что в четверг после обеда при проверке грузовика Renault на Западной окружной каунасской дороге были обнаружены пять граждан Афганистана. Они также переданы СОГГЛ.

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