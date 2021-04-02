Перед Пасхой в Риге снизились цены на топливо
В конце рабочей недели цены на бензин и дизельное топливо в Риге снизились, в Таллинне не изменились, а в Вильнюсе изменились незначительно, свидетельствуют данные агентства LETA.
В конце рабочей недели цены на бензин и дизельное топливо в Риге снизились, в Таллинне не изменились, а в Вильнюсе изменились незначительно, свидетельствуют данные агентства LETA.
В четверг, 1 апреля, самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,2% до 1,248 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 0,4% и стоило 1,132 евро за литр.
Цены бензина 95-й марки и дизельного топлива на заправках Circle K в Таллинне не изменились и составляли 1,389 евро и 1,239 евро за литр соответственно.
Стоимость автогаза в Риге на этой неделе выросла на 3,2% и составила 0,645 евро за литр. В то же время в Таллинне она упала на 2,9% до 0,67 евро за литр, а в Вильнюсе цена на автогаз не изменилась и составила 0,619 евро за литр.