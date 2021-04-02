Перед Пасхой в Риге снизились цены на топливо

В четверг, 1 апреля, самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки снизилась на 2,1% - до 1,277 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 1,4% - до 1,177 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,2% до 1,248 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 0,4% и стоило 1,132 евро за литр.

Цены бензина 95-й марки и дизельного топлива на заправках Circle K в Таллинне не изменились и составляли 1,389 евро и 1,239 евро за литр соответственно.