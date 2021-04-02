Пт, 2.04.2021
Будем красить и катать яйца, качаться на качелях, наслаждаться природой и не встречаться, потому что пандемия еще не закончилась. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Этиленгликоль, ковид, "другие требования": под какими предлогами в Беларуси запрещают концерты "неугодных"

Лявон Вольский с запретами встречался и как лидер N.R.M, и как сольный исполнитель ФОТО: Еврорадио​

30 марта группа белорусская "Разбітае сэрца пацана" объявила о временном переезде в Украину. Музыканты объясняют: за последнее время им трижды отказывали в выдаче гастрольных удостоверений (а без них концерт делать нельзя). Причём чиновники не утруждаются даже, чтобы придумать причину. В ответе из одного из исполкомов - ссылка на подпункт 1.8 пункта 1 статьи 215 Кодекса Беларуси о культуре: "Нарушение других требований актов законодательства". 

Что нарушили музыканты? Остаётся догадываться. И тосковать по временам, когда чиновники демонстрировали креативность и называли разные (порой весьма нетривиальные) причины для запретов - от проводки и “занавес заклинило” до "низкого художественного уровня" для группы Die Antwoort, пишет Еврорадио и вспоминает, за что и с какими формулировками отменяют концерты. 

Лявон Вольский: "Первые запреты 2004 года были лёгенькие"

Лявон Вольский с запретами встречался и как лидер N.R.M, и как сольный исполнитель. По словам музыканта, раньше самой распространённой причиной сорванного концерта была "прорвавшаяся труба" в учреждении, где планировалось выступление. Но иногда, чтобы не повторяться, чиновники могли и дать волю фантазии:

"Самое было красивое в 2011-м на "Рок-коронации-2010", которая должна была состояться в концертном зале "Минск". Тогда придумали действительно креативное: мол, что-то случилось с занавесом на сцене - заклинило, и он не мог открыться. Они, кажется, так сами поверили в эту проблему, что почти я сам поверил в это", - вспоминает Вольский.

Вольский говорит, что раньше список запрещённых музыкантов был достаточно короткий. Но сегодня его достали из-под сукна и ещё добавили тех, кто засветился во время волнений.

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"Мы сейчас подавали что-то тестово, но понятно, что ничего не заключат. Ситуация повторяется, но в худшем варианте. Первые запреты 2004 года были лёгенькие, ведь можно было ещё играть в каких-то ресторанах. А потом с 2011-го даже там уже нельзя было: всё отслеживалось, даже что-то акустическое. Помню, как даже в "Граффити" приходили какие-то комиссии и штрафовали".

Несмотря на новую волну запретов, музыкант на жизнь не жалуется:

"Онлайн-концерты остаются, и остаются зарубежные площадки, но с зарубежными площадками вы сами видите: как назло тоже проблема, потому что пандемия. Но будем находить какие-то выходы, обычно что-то находили".

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Игорь Ворошкевич ("Крама"): "Гастрольки не получают те, кто участвовал в дворовых концертах"

У лидера группы "Крама" Игоря Ворошкевича бывшие запреты концертов ностальгических чувств не вызывают: "Во-первых, нам неинтересно вспоминать то, что было. А во-вторых, мы находимся в тех же условиях - у нас тоже сорвался концерт".

4 апреля в пивном ресторане "Друзья" рокеры собирались презентовать новый альбом. Но мероприятие сорвалось. Почему?

"Не я этим занимался, а наш администратор. Но вроде бы сказали, что "гастрольки" не получают те, кто участвовал в дворовых концертах".

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Музыкант также говорит, что в последнее время их перестали крутить по радио: 

"Это я вижу по авторским отчислениям. Я же знаю, какие у меня были авторские. Но после Нового года их практически нет. Позавчера ходил проверить - у меня 61 копейка. Видимо, всё пойдёт мальчикам из Барановичей [скорее всего, имеется в виду группа "Галасы ЗМеста". Но это не точно. - Еврорадио]".

Музыканты всё же не отказываются от идеи презентовать альбом. Но пока неизвестны ни дата мероприятия, ни формат.

"Сейчас неизвестно, что делать. Наверное, будем проводить онлайн - очередной дурдом", - жалуется Ворошкевич.

Юрий Стыльский ("Дай Дарогу!"): "Мы требовали объяснений. Ответили, что эпидемиологическая ситуация"

"Бывали случаи несоблюдения пожарной безопасности, что-то там с санэпидемстанцией - всякое бывало", - вспоминает свой опыт запретов Юрий Стыльский, лидер брестской группы "Дай Дарогу!".

Теперь же музыкантов, как и их коллег из РСП, запрещают при помощи статьи 215 Кодекса Республики Беларусь о культуре. Именно такой отпиской им отказали в столичном концерте, который они планировали на май. Правда, после чиновники Минска всё же пояснили "нарушение других требований актов законодательства".

"Мы требовали объяснений. Ответили, что эпидемиологическая ситуация - коронавирус. По этой причине нам отказали и в Бресте", - говорит Стыльский.

При этом на "Минск-Арене" проходит концерт российской группы "Руки Вверх", на который собирается более 10 тысяч зрителей. На танцполе люди стоят очень плотно. Но почему-то чиновники считают, что их "эпидемиологическая ситуация" не касается.

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Стыльского запреты не разочаровывают:

"Для меня лично это вообще почёт — пусть перекрывают краны. Я даже горжусь, что я в этих списках".

Как ещё музыкантов запрещали в Беларуси

В 2016 году Мингорисполком не разрешил большой концерт "Каго любіш? Люблю Беларусь", который планировался на 25 марта и в котором должны были принимать участие Лявон Вольский и "Крамбамбуля", Neuro Dubel, Akute, Dzieciuki, Vinsent, Vuraj, "Крама" и другие звёзды белорусского рока. Официальной причиной отказа стала "утечка этиленгликоля", которая произошла во Дворце спорта ещё 21 февраля. Ремонтные работы затянулись настолько,что Сергею Михалку и группе Brutto по этой же причине не дали разрешение на концерт, который должен был пройти там же 27 мая.

Февраль, март, апрель, май. Кажется, можно бесконечно наблюдать, как по минскому Дворцу спорта течёт этиленгликоль.

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В 2017 и 2018 годах художественный совет при главном управлении идеологической работы Мингорисполкома отказал ряду артистов ввиду "низкого художественного уровня". Не смогли выступить в столице абсолютно разные исполнители: от российских рэперов Face и Элджея до всемирно известной группы Die Antwoord.

Из белорусов "низким художественным уровнем" отличились гродненские фолк-панки "Дзецюкі". Однако музыканты не растерялись и даже делали мерч с принтом своего статуса.

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