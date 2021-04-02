Этиленгликоль, ковид, "другие требования": под какими предлогами в Беларуси запрещают концерты "неугодных"

Что нарушили музыканты? Остаётся догадываться. И тосковать по временам, когда чиновники демонстрировали креативность и называли разные (порой весьма нетривиальные) причины для запретов - от проводки и “занавес заклинило” до "низкого художественного уровня" для группы Die Antwoort, пишет Еврорадио и вспоминает, за что и с какими формулировками отменяют концерты.

Лявон Вольский: "Первые запреты 2004 года были лёгенькие"

Лявон Вольский с запретами встречался и как лидер N.R.M, и как сольный исполнитель. По словам музыканта, раньше самой распространённой причиной сорванного концерта была "прорвавшаяся труба" в учреждении, где планировалось выступление. Но иногда, чтобы не повторяться, чиновники могли и дать волю фантазии:

"Самое было красивое в 2011-м на "Рок-коронации-2010", которая должна была состояться в концертном зале "Минск". Тогда придумали действительно креативное: мол, что-то случилось с занавесом на сцене - заклинило, и он не мог открыться. Они, кажется, так сами поверили в эту проблему, что почти я сам поверил в это", - вспоминает Вольский.

Вольский говорит, что раньше список запрещённых музыкантов был достаточно короткий. Но сегодня его достали из-под сукна и ещё добавили тех, кто засветился во время волнений.

"Мы сейчас подавали что-то тестово, но понятно, что ничего не заключат. Ситуация повторяется, но в худшем варианте. Первые запреты 2004 года были лёгенькие, ведь можно было ещё играть в каких-то ресторанах. А потом с 2011-го даже там уже нельзя было: всё отслеживалось, даже что-то акустическое. Помню, как даже в "Граффити" приходили какие-то комиссии и штрафовали".

Несмотря на новую волну запретов, музыкант на жизнь не жалуется:

"Онлайн-концерты остаются, и остаются зарубежные площадки, но с зарубежными площадками вы сами видите: как назло тоже проблема, потому что пандемия. Но будем находить какие-то выходы, обычно что-то находили".

Игорь Ворошкевич ("Крама"): "Гастрольки не получают те, кто участвовал в дворовых концертах"

У лидера группы "Крама" Игоря Ворошкевича бывшие запреты концертов ностальгических чувств не вызывают: "Во-первых, нам неинтересно вспоминать то, что было. А во-вторых, мы находимся в тех же условиях - у нас тоже сорвался концерт".

4 апреля в пивном ресторане "Друзья" рокеры собирались презентовать новый альбом. Но мероприятие сорвалось. Почему?

"Не я этим занимался, а наш администратор. Но вроде бы сказали, что "гастрольки" не получают те, кто участвовал в дворовых концертах".

Музыкант также говорит, что в последнее время их перестали крутить по радио: