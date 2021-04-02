Пт, 2.04.2021
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Алексей Навальный

На Пасху жителей старше 70 лет приглашают вакцинироваться в крупных центрах вакцинации

Центр вакцинации на Рижском центральном рынке ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Крупные центры вакцинации готовы  к работе в выходные дни для вакцинации приоритетных групп. Центры готовы к тому, чтобы пожилые люди старше 70 лет, которые еще не подали заявку на вакцинацию против Covid-19, могли быть провакцинированы на Пасхальных выходных, сообщили RUS TVNET в Минздраве.

Сеньоров просят позвонить по телефону 8989, чтобы получить информацию о том, как записаться в ближайший крупный центр вакцинации. Министерство здравоохранения также призывает латвийцев позаботиться о своих родственниках и использовать выходные дни, чтобы помочь пожилым людям добраться до центра вакцинации.

"До сих пор мы ждали вакцины и наращивали мощность центров вакцинации, на этой пасхальной неделе мы готовы к режиму тестирования и можем вакцинировать пожилых людей старше 70 лет и людей с хроническими заболеваниями.

На этих выходных в центрах вакцинации особенно ждут людей старше 70 лет, которые еще не подали заявку на вакцинацию и не прошли вакцинацию. Я также призываю родственников позаботиться о своих бабушках и дедушках или одиноких соседях, помочь им подать заявку и помочь добраться до ближайшего крупного центра вакцинации", - призывает министр здравоохранения Даниэль Павютс.

Видео: TVNET GRUPA объясняет, почему выступает за вакцинацию

Людям старше 70 лет предлагают позвонить по телефону 8989, чтобы получить информацию о том, как подать заявку на вакцинацию в ближайшем центре вакцинации. 

Во время пасхальных выходных: в субботу, воскресенье и понедельник по всей Латвии будет работать 12 крупных центров вакцинации, однако рабочие дни и часы центров разнятся. В Риге - центр вакцинации на Кипсале, центр ATTA и Рижский центральный рынок, а также центры вакцинации в других городах - Цесис, Валмиера, Екабпилс, Резекне, Даугавпилс, Юрмала, Елгава, Вентспилс и Лиепая.

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