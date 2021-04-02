Пт, 2.04.2021
Смягчая меры, мы просто дождемся дальнейшего распространения вируса Юрий Перевощиков, эпидемиолог SPKC
Юрий Перевощиков, эпидемиолог SPKC
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Предупреждение России Западу: не шлите своих солдат в Украину

Вооруженные боевики в Славянске ФОТО: SCANPIX

В пятницу Россия предупредила Запад, что не стоит слать своих солдат в Украину, чтобы помочь Киеву, обвинившему Москву в концентрации своей военной силы у границ Украины, сообщает AFP.

 

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг обвинил Россию в размещении военной силы у границ, а США пообещали помочь Украине в случае российской агрессии.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет вынуждена реагировать, если США направят солдат в Украину.

"Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", -

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цитирует Пескова РИА "Новости".

На вопрос, какие это могут быть меры, Песков ответил, что "все, которые необходимы".

Его комментарии прозвучали после призыва Вашингтона к России "не запугивать" Украину. Своим украинским коллегам звонили министр обороны США Лойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, в ходе разговора они заверили в поддержке Вашингтона.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак 30 марта сообщил, что Россия концентрирует свои военные силы у границ Украины и что банды поддерживаемых Москвой террористов постоянно нарушают заключенное перемирие.

С середины февраля в обстрелах на востоке Украины погибли уже 26 солдат.

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