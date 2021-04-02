Предупреждение России Западу: не шлите своих солдат в Украину
В пятницу Россия предупредила Запад, что не стоит слать своих солдат в Украину, чтобы помочь Киеву, обвинившему Москву в концентрации своей военной силы у границ Украины, сообщает AFP.
В пятницу Россия предупредила Запад, что не стоит слать своих солдат в Украину, чтобы помочь Киеву, обвинившему Москву в концентрации своей военной силы у границ Украины, сообщает AFP.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг обвинил Россию в размещении военной силы у границ, а США пообещали помочь Украине в случае российской агрессии.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет вынуждена реагировать, если США направят солдат в Украину.
"Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", -
цитирует Пескова РИА "Новости".
На вопрос, какие это могут быть меры, Песков ответил, что "все, которые необходимы".
Его комментарии прозвучали после призыва Вашингтона к России "не запугивать" Украину. Своим украинским коллегам звонили министр обороны США Лойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, в ходе разговора они заверили в поддержке Вашингтона.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак 30 марта сообщил, что Россия концентрирует свои военные силы у границ Украины и что банды поддерживаемых Москвой террористов постоянно нарушают заключенное перемирие.
С середины февраля в обстрелах на востоке Украины погибли уже 26 солдат.