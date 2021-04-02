Известно, в каких краях за прошедшие сутки зарегистрировано больше всего новых случаев Covid-19

Всего в столице за 14 дней кумулятивное число заболевших составляет 2451 человек.

В Даугавпилсе вчера было открыто 34 новых случая, и общее число заболевших за последние две недели достигло 357 жителей.

В Руйиенском крае - 23 новых зараженных Covid-19, за две недели их число в крае выросло до 85. В Лиепае - 21 новый случай и 258 за две недели.

В Огрском крае за прошедшие сутки констатировано 17 новых зараженных, в Гулбенском крае - 15, в Юрмале - 14, в Балвском крае - 13, в Елгаве - 12, в Алуксненском и Саласпилсском краях - по 11, а в Резекненском и Смилтенском краях - по десять. В других регионах число новых случаев Covid-19 меньше десяти.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 2451, в Даугавпилсе - 357, в Елгаве - 298, в Лиепае - 258, в Юрмале - 204, в Гулбенском крае - 190, в Резекне - 164, в Огрском крае - 154, в Лудзенском крае - 123, в Кулдигском крае - 112, в Балвском крае - 105, в Саласпилсском крвае - 104, в Олайнском крае - 101. В других краях за последние две недели число заболевших не превышает 100.

Дурбский край - единственный, где за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного заболевшего Covid-19, а в 25 краях число заболевших составляет от одного до пяти. 1

В данный момент 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии составляет 370,3 случая.