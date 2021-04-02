Главное за 2 апреля ⟩ Арест убийцы водителя трамвая в Лиепае и предупреждение России Западу

События дня:

В пятницу, 2 апреля, суд решил применить арест в качестве меры пресечения к мужчине, задержанному в Лиепае за убийство водителя трамвая. Известно, что мужчина 1959 года рождения ранее был судим за незаконное использование чужой кредитной карты. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пятницу Россия предупредила Запад, что не стоит слать своих солдат в Украину, чтобы помочь Киеву, обвинившему Москву в концентрации своей военной силы у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет вынуждена реагировать, если США направят солдат в Украину.

Издание Life опубликовало записи с камер видеонаблюдения в колонии № 2 в Покрове Владимирской области. Как утверждается, на видео запечатлен российский оппозиционер Алексей Навальный. На видео отмечено время записи - 26 марта около 15 часов. Видео записано без звука. Издание отмечает, что Навальный "прогуливается степенной, уверенной походкой".

В Елгаве мужчина пришел в банк с пневматическим оружием, газовым баллончиком, дубинкой и ножом. По предварительным данным, мужчина 1976 года рождения прибыл в отделение банка на улице Матера в Елгаве без предварительной записи. Он вел себя агрессивно, угрожал сотрудникам банка, курил в помещении, а также портил инвентарь учреждения.

Египет потребует 1 миллиард долларов компенсации за инцидент в Суэцком канале. Египет собирается потребовать компенсировать расходы на спасательную операцию, в которой участвовали 800 человек, а также расходы, связанные с остановкой движения по каналу и потерянными транзитными сборами за неделю.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 587 новых случаев Covid-19, умерли 9 человек. За сутки в Латвии сделано 17 046 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,4%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 370,3 случая на 100 000 жителей.

В пятницу многие люди получили СМС с предложением сделать прививку от Covid-19 уже в эти выходные, но для этого требуется направление от семейного врача, которое, как убедилось агентство LETA, очень сложно получить в выходные дни. Люди в социальных сетях выражают озабоченность по поводу необходимости направления, чтобы в приоритетном порядке пройти на пасхальных выходных вакцинацию от Covid-19.

В Риге за прошедшие сутки было зарегистрировано 176 новых случаев Covid-19, но относительно большое число зараженных было также в Даугавпилсе и Руйиенском крае. В Даугавпилсе вчера было открыто 34 новых случая, и общее число заболевших за последние две недели достигло 357 жителей. В Руйиенском крае - 23 новых зараженных Covid-19, за две недели их число в крае выросло до 85. В Лиепае - 21 новый случай и 258 за две недели.