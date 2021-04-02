Главное за 2 апреля ⟩ Арест убийцы водителя трамвая в Лиепае и предупреждение России Западу
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
События дня:
В пятницу, 2 апреля, суд решил применить арест в качестве меры пресечения к мужчине, задержанному в Лиепае за убийство водителя трамвая. Известно, что мужчина 1959 года рождения ранее был судим за незаконное использование чужой кредитной карты. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
В пятницу Россия предупредила Запад, что не стоит слать своих солдат в Украину, чтобы помочь Киеву, обвинившему Москву в концентрации своей военной силы у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет вынуждена реагировать, если США направят солдат в Украину.
Издание Life опубликовало записи с камер видеонаблюдения в колонии № 2 в Покрове Владимирской области. Как утверждается, на видео запечатлен российский оппозиционер Алексей Навальный. На видео отмечено время записи - 26 марта около 15 часов. Видео записано без звука. Издание отмечает, что Навальный "прогуливается степенной, уверенной походкой".
В Елгаве мужчина пришел в банк с пневматическим оружием, газовым баллончиком, дубинкой и ножом. По предварительным данным, мужчина 1976 года рождения прибыл в отделение банка на улице Матера в Елгаве без предварительной записи. Он вел себя агрессивно, угрожал сотрудникам банка, курил в помещении, а также портил инвентарь учреждения.
Египет потребует 1 миллиард долларов компенсации за инцидент в Суэцком канале. Египет собирается потребовать компенсировать расходы на спасательную операцию, в которой участвовали 800 человек, а также расходы, связанные с остановкой движения по каналу и потерянными транзитными сборами за неделю.
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 587 новых случаев Covid-19, умерли 9 человек. За сутки в Латвии сделано 17 046 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,4%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 370,3 случая на 100 000 жителей.
В пятницу многие люди получили СМС с предложением сделать прививку от Covid-19 уже в эти выходные, но для этого требуется направление от семейного врача, которое, как убедилось агентство LETA, очень сложно получить в выходные дни. Люди в социальных сетях выражают озабоченность по поводу необходимости направления, чтобы в приоритетном порядке пройти на пасхальных выходных вакцинацию от Covid-19.
В Риге за прошедшие сутки было зарегистрировано 176 новых случаев Covid-19, но относительно большое число зараженных было также в Даугавпилсе и Руйиенском крае. В Даугавпилсе вчера было открыто 34 новых случая, и общее число заболевших за последние две недели достигло 357 жителей. В Руйиенском крае - 23 новых зараженных Covid-19, за две недели их число в крае выросло до 85. В Лиепае - 21 новый случай и 258 за две недели.
Так же как и ранее, самоизоляцию по-прежнему необходимо соблюдать, возвращаясь в Латвию из всех стран Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), за исключением Ватикана и Исландии, свидетельствует созданный Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) список. В данный момент самая высокая заболеваемость - в Эстонии, где упомянутый показатель составляет 1364,1 случая на 100 000 жителей.
Крупные центры вакцинации готовы к работе в выходные дни для вакцинации приоритетных групп. Центры готовы к тому, чтобы пожилые люди старше 70 лет, которые еще не подали заявку на вакцинацию против Covid-19, могли быть провакцинированы на Пасхальных выходных. Сеньоров просят позвонить по телефону 8989, чтобы получить информацию о том, как записаться в ближайший крупный центр вакцинации. Министерство здравоохранения также призывает латвийцев позаботиться о своих родственниках и использовать выходные дни, чтобы помочь пожилым людям добраться до центра вакцинации.
Что почитать, чтобы отвлечься:
Многие водители, пешеходы и пользователи общественного транспорта задаются вопросом: куда ведут рельсы, расположенные по обе стороны Земитанского моста? По словам представителя Департамента сообщения Рижской думы (RDSD) Лелде Рудзики, мост, названный в честь латвийского полковника Йорга Земитана, был сдан в эксплуатацию в 1985 году. C тех времен на нем располагались рельсы, потому что у отцов города был план направить трамвайное движение до микрорайона Плявниеки.
О женщинах из Латвии множество раз говорилось, что они - самые красивые в мире! Нашим красавицам удалось покорить и вершины мира моды, и побывать на обложках журналов, и продефилировать на показах модных брендов. Предлагаем познакомиться с латышскими красотками, которые с гордостью несут имя Латвии в мир!
Вакциной против Бога. В начале февраля Илзе лежала в постели с вновь обострившейся болью в спине и безуспешно пыталась зарегистрироваться на запущенной в тот день страничке Manavakcina.lv, чтобы получить прививку против Covid-19. В комнату вошел ее муж Сандрис, и Илзе предложила попробовать зарегистрировать и его. Сандрис был против. Немного смущенный, он объяснил, что на Латвийском христианском радио (LKR) говорят, что вакцины подрывают веру в Бога и с помощью конкретно этой прививки будут контролировать людей.
Айрине Пальшите - олимпийская надежда литовской сборной. 28-летняя Айрине Пальшите является серебряным призёром чемпионата Европы (2016), чемпионкой Европы в помещении (2017), чемпионкой Универсиады (2015), многократной чемпионкой Литвы и рекордсменкой своей страны в прыжках в высоту (1,98м). Айрине дважды принимала участие в Олимпийских играх (2012, 2016).