Пт, 2.04.2021
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог SPKC

Фото ⟩ В Эстонии дорожное движение будет нарушено из-за огромного бойлера

В ближайшие дни движение в Харьюмаа, Эстония будет нарушено из-за крупногабаритного спецгруза, который перевозят в порт Палдиски, сообщает Rus.Postimees.

Речь идет о произведенном эстонской компанией Estanc огромном бойлере, который на судне доставят из порта Палдиски на расположенный в Уругвае целлюлозный завод.

Бойлер весом 300 тонн будет транспортироваться с вечера 1 апреля до раннего утра 4 апреля. Транспортировка будет осуществляться поэтапно три ночи подряд с 19:00 до 7:00.

В это время участники дорожного движения должны учитывать временные перекрытия и ограничения движения. 

По словам представителя компании T-Konsult Айна Кендра, бойлер перевозится на специально доставленном из Финляндии грузовике с прицепом, общая длина которого достигает 50 метров. Весящий чуть менее 300 тонн прицеп имеет 26 осей и 104 колеса, а высота специального груза достигает почти восемь метров, а ширина - семь метров.

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