Фото ⟩ В Эстонии дорожное движение будет нарушено из-за огромного бойлера
В ближайшие дни движение в Харьюмаа, Эстония будет нарушено из-за крупногабаритного спецгруза, который перевозят в порт Палдиски, сообщает Rus.Postimees.
В ближайшие дни движение в Харьюмаа, Эстония будет нарушено из-за крупногабаритного спецгруза, который перевозят в порт Палдиски, сообщает Rus.Postimees.
Речь идет о произведенном эстонской компанией Estanc огромном бойлере, который на судне доставят из порта Палдиски на расположенный в Уругвае целлюлозный завод.
Бойлер весом 300 тонн будет транспортироваться с вечера 1 апреля до раннего утра 4 апреля. Транспортировка будет осуществляться поэтапно три ночи подряд с 19:00 до 7:00.
В это время участники дорожного движения должны учитывать временные перекрытия и ограничения движения.
По словам представителя компании T-Konsult Айна Кендра, бойлер перевозится на специально доставленном из Финляндии грузовике с прицепом, общая длина которого достигает 50 метров. Весящий чуть менее 300 тонн прицеп имеет 26 осей и 104 колеса, а высота специального груза достигает почти восемь метров, а ширина - семь метров.