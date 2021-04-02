Фото ⟩ В Эстонии дорожное движение будет нарушено из-за огромного бойлера

Речь идет о произведенном эстонской компанией Estanc огромном бойлере, который на судне доставят из порта Палдиски на расположенный в Уругвае целлюлозный завод.

Бойлер весом 300 тонн будет транспортироваться с вечера 1 апреля до раннего утра 4 апреля. Транспортировка будет осуществляться поэтапно три ночи подряд с 19:00 до 7:00.

В это время участники дорожного движения должны учитывать временные перекрытия и ограничения движения.