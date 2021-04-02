Сб, 3.04.2021
Если человек получил СМС с приглашением привиться от Covid-19 на Пасху, но не имеет возможности получить в выходные направление от семейного врача, он получит информацию о новой дате вакцинации после праздников. Иева Стуре, представитель бюро вакцинации
Иева Стуре, представитель бюро вакцинации
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Байден поддержал Украину

Джо Байден ФОТО: Drew Angerer/AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Пентагон​ обещает Украине поддержку в случае российской агрессии. Кремль​ утверждает, что усиление войск спровоцировало НАТО​.
  • Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального проверяют на экстремизм.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская подтвердила процесс создания переговорной площадки по Беларуси при ОБСЕ.
  • Международный фестиваль авторского документального кино Артдокфест открывается в Москве.

Байден поддержал Украину

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор двух президентов стал первым.

"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму", - говорится в заявлении администрации Байдена.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки, кроме того, он поддержал реформы, проводимые в стране.

Беседа глав государств продолжалась более получаса.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 02.04.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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