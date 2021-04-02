Байден поддержал Украину
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Байден поддержал Украину
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор двух президентов стал первым.
"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму", - говорится в заявлении администрации Байдена.
В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки, кроме того, он поддержал реформы, проводимые в стране.
Беседа глав государств продолжалась более получаса.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 02.04.2021
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