В этом выпуске:

Пентагон​ обещает Украине поддержку в случае российской агрессии. Кремль​ утверждает, что усиление войск спровоцировало НАТО​.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального проверяют на экстремизм.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская подтвердила процесс создания переговорной площадки по Беларуси при ОБСЕ.

Международный фестиваль авторского документального кино Артдокфест открывается в Москве.

Байден поддержал Украину

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор двух президентов стал первым.

"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму", - говорится в заявлении администрации Байдена.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки, кроме того, он поддержал реформы, проводимые в стране.

Беседа глав государств продолжалась более получаса.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 02.04.2021