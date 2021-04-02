В Беларуси на 1 апреля более 1000 фигурантов уголовных дел и 325 политзаключенных

Правозащитники выяснили, что политзаключенных начали ставить на специальный учет как "лиц, склонных к экстремизму". Журналиста Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобин вызвали на комиссию в СИЗО, где они ожидают суда, и проинформировали о постановке "на профилактический учет как лиц, склонных к экстремистским и деструктивным действиям".

Журналистку Екатерину Андрееву в жодинской тюрьме также поставили на профучет как личность склонную к экстремизму, а в учетную карточку прописали "змагарка" (с белорусского это переводится примерно как "женщина-борец").

Могилевского активиста Станислава Павлинковича поставили на такой учет в тюрьме в Крупках. Ему объяснили, что на профучет ставят тех, у которых "прослеживается политический мотив в уголовном преследовании". Кроме Павлинковича, на нем состоят еще трое человек.