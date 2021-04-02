Сб, 3.04.2021
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Дмитрий Песков
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В Беларуси на 1 апреля более 1000 фигурантов уголовных дел и 325 политзаключенных

Протестующие в Минске ФОТО: SCANPIX

По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна", на 1 апреля известны имена более 1000 фигурантов уголовных дел и 325 политзаключенных. Продолжаются задержания участников мирных акций и тех, кто  использует бело-красно-белую символику. В марте было задержано 1139 человек, по политическим уголовным делам осуждено 105 человек. 

Правозащитники выяснили, что политзаключенных начали ставить на специальный учет как "лиц, склонных к экстремизму". Журналиста Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобин вызвали на комиссию в СИЗО, где они ожидают суда, и проинформировали о постановке "на профилактический учет как лиц, склонных к экстремистским и деструктивным действиям". 

Журналистку Екатерину Андрееву в жодинской тюрьме также поставили на профучет как личность склонную к экстремизму, а в учетную карточку прописали "змагарка" (с белорусского это переводится примерно как "женщина-борец"). 

Могилевского активиста Станислава Павлинковича поставили на такой учет в тюрьме в Крупках. Ему объяснили, что на профучет ставят тех, у которых "прослеживается политический мотив в уголовном преследовании". Кроме Павлинковича, на нем состоят еще трое человек. 

Для заключенного это значит, что его чаще досматривают, могут поднять для этого ночью. Екатерине на время таких досмотров выделили место в камере, где она должна стоять. На прогулку могут выводить в наручниках, и всех водят на специальные дополнительные "профилактические беседы".

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