В Беларуси на 1 апреля более 1000 фигурантов уголовных дел и 325 политзаключенных

Правозащитники выяснили, что политзаключенных начали ставить на специальный учет как "лиц, склонных к экстремизму". Журналиста Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобин вызвали на комиссию в СИЗО, где они ожидают суда, и проинформировали о постановке "на профилактический учет как лиц, склонных к экстремистским и деструктивным действиям".
Журналистку Екатерину Андрееву в жодинской тюрьме также поставили на профучет как личность склонную к экстремизму, а в учетную карточку прописали "змагарка" (с белорусского это переводится примерно как "женщина-борец").
Могилевского активиста Станислава Павлинковича поставили на такой учет в тюрьме в Крупках. Ему объяснили, что на профучет ставят тех, у которых "прослеживается политический мотив в уголовном преследовании". Кроме Павлинковича, на нем состоят еще трое человек.
Для заключенного это значит, что его чаще досматривают, могут поднять для этого ночью. Екатерине на время таких досмотров выделили место в камере, где она должна стоять. На прогулку могут выводить в наручниках, и всех водят на специальные дополнительные "профилактические беседы".