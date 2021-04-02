"Новое Единство" предложило переименовать улицы Детлава Бранткална и Старая Русас в Риге

Как указал глава фракции Карлис Шадурскис, в распоряжении фракции нет обоснованной информации, которая полностью объяснила бы присвоение имен вышеупомянутым улицам.

"В независимом государстве не чествуют оккупантов, увековечивая их имена в названиях улиц. Чествование офицера оккупационной армии, несмотря на его этническую принадлежность, недопустимо. Нужно чествовать тех, кто во время, когда это казалось невозможным, боролся с обоими оккупационными властями, не теряя надежды на независимость Латвийского государства", 3

- сказал Шадурскис.

По его мнению, ярким примером является Рубенис, вклад которого в историю Латвии и его жертва во имя этого выдающиеся и почетны. Как и Ласмане, смелость которой позволила нескольким сотням человек избежать оккупационных репрессий.

Ласмане продолжала поддерживать латышей и будучи беженкой, организовав с единомышленниками лодочную акцию беженцев в Швецию.

"Это люди, которых мы должны чествовать и имена которых необходимо увековечить, не дав погаснуть их памяти", - указал Шадурскис.

По информации "Нового Единства", Роберт Рубенис был лейтенантом Латвийской армии. Во время Второй мировой войны руководимое им военное подразделение было хорошо вооружено и организовано, объединив более 600 мужчин.

Оно выступало в качестве национальных сил против обоих врагов - нацистской Германии и СССР. Битва, в которой они участвовали, описывается как самая масштабная и продолжительная в истории национального движения сопротивления Латвии. 3

Как военная сила Латвийского центрального совета, руководимое Рубенисом подразделение подтверждало высокую мораль, борясь за идею восстановления демократической Латвии. Депутаты фракции "Нового Единства" призывают дать имя Роберта Рубениса улице Детлава Бранткална в Риге.

Кроме того, отмечая труды и достижения выдающегося литературоведа, общественного деятеля, участника движения сопротивления, организатора защитных акций советских политзаключенных на Западе, а также кавалера Ордена Трех звезд Валентины Ласмане, фракция призывает назвать ее именем улицу Старая Русас в Риге.

Помимо этого, депутаты призывают дать одной из новых улиц в столице имя бывшего депутата Рижской думы и Сейма Берты Пипини. Журналист и писатель Пипиня была одной из наиболее выдающихся латышских активисток 20-го века, она выступала за актуализацию роли женщин и вопроса их прав в обществе.

Пипиня была единственной женщиной, работавшей в межвоенный период депутатом Сейма, кроме того, перед этим она занимала важные и ответственные должности в Рижской думе. 3

Как агентство LETA выяснило в Рижской думе, название улице Старая Русас в Пардаугаве было дано в 1950 году, вероятно, в связи с чествованием латышских красных стрелков, которые боролись у этого российского города во время гражданской войны в России.