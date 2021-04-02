"Новое Единство" предложило переименовать улицы Детлава Бранткална и Старая Русас в Риге

Как указал глава фракции Карлис Шадурскис, в распоряжении фракции нет обоснованной информации, которая полностью объяснила бы присвоение имен вышеупомянутым улицам.
"В независимом государстве не чествуют оккупантов, увековечивая их имена в названиях улиц. Чествование офицера оккупационной армии, несмотря на его этническую принадлежность, недопустимо. Нужно чествовать тех, кто во время, когда это казалось невозможным, боролся с обоими оккупационными властями, не теряя надежды на независимость Латвийского государства",
По его мнению, ярким примером является Рубенис, вклад которого в историю Латвии и его жертва во имя этого выдающиеся и почетны. Как и Ласмане, смелость которой позволила нескольким сотням человек избежать оккупационных репрессий.
Ласмане продолжала поддерживать латышей и будучи беженкой, организовав с единомышленниками лодочную акцию беженцев в Швецию.
"Это люди, которых мы должны чествовать и имена которых необходимо увековечить, не дав погаснуть их памяти", - указал Шадурскис.
По информации "Нового Единства", Роберт Рубенис был лейтенантом Латвийской армии. Во время Второй мировой войны руководимое им военное подразделение было хорошо вооружено и организовано, объединив более 600 мужчин.
Оно выступало в качестве национальных сил против обоих врагов - нацистской Германии и СССР. Битва, в которой они участвовали, описывается как самая масштабная и продолжительная в истории национального движения сопротивления Латвии.
Как военная сила Латвийского центрального совета, руководимое Рубенисом подразделение подтверждало высокую мораль, борясь за идею восстановления демократической Латвии. Депутаты фракции "Нового Единства" призывают дать имя Роберта Рубениса улице Детлава Бранткална в Риге.
Кроме того, отмечая труды и достижения выдающегося литературоведа, общественного деятеля, участника движения сопротивления, организатора защитных акций советских политзаключенных на Западе, а также кавалера Ордена Трех звезд Валентины Ласмане, фракция призывает назвать ее именем улицу Старая Русас в Риге.
Помимо этого, депутаты призывают дать одной из новых улиц в столице имя бывшего депутата Рижской думы и Сейма Берты Пипини. Журналист и писатель Пипиня была одной из наиболее выдающихся латышских активисток 20-го века, она выступала за актуализацию роли женщин и вопроса их прав в обществе.
Пипиня была единственной женщиной, работавшей в межвоенный период депутатом Сейма, кроме того, перед этим она занимала важные и ответственные должности в Рижской думе.
Как агентство LETA выяснило в Рижской думе, название улице Старая Русас в Пардаугаве было дано в 1950 году, вероятно, в связи с чествованием латышских красных стрелков, которые боролись у этого российского города во время гражданской войны в России.
В свою очередь, Детлав Бранткалнс был советским офицером латышского происхождения, генерал-лейтенантом. Во время Второй мировой войны он командовал 130-м корпусом латышских стрелков.