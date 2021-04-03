За сутки подтверждено 279 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 6,5%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 279 новых случаев Covid-19, умер один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 279 новых случаев Covid-19, умер один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет:
За прошедшие сутки сделано 4324 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 103 867 человек.
Такого небольшого количества смертей пациентов с Covid-19 не регистрировалось с ноября. Последний раз один человек с коронавирусом умер 7 ноября, а 22 ноября - ни одного.
На данный момент умерло 1923 человека, заразившихся Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,2 случая на 100 000 жителей.