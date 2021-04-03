Сб, 3.04.2021
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Игорь Жданов, директор ФБК
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Паспорта Covid-19: как они будут работать в других странах Европы?

ФОТО: Reuters / Scanpix

Возможность получить сертификат вакцинации от Covid-19 перед тем, как отправиться в новое путешествие по Европе, становится все более реальной. Лидеры Европейского союза (ЕС) поддержали введение "цифрового зеленого сертификата", а некоторые страны как внутри, так и за пределами ЕС уже объявили о планах внедрения паспортов вакцинации, сообщает BBC.

Как будет работать паспорт вакцинации ЕС?

Паспорт вакцинации ЕС предназначен для пересечения границ "без дискриминации". Однако все это нужно организовать в кратчайшие сроки, и это станет серьезным вызовом для всего блока европейских стран.

Лидеры ЕС призвали продолжить работу над "зелеными паспортами" "в срочном порядке", сохранив при этом ограничения на несущественные поездки. Первоначальный план предполагал выдачу свидетельств о вакцинации летом, но неясно, сможет ли ЕС к тому времени создать единую систему.

Этот сертификат в цифровом или бумажном формате позволит любому, кто вакцинирован против Covid-19, или тем, кто получил отрицательный результат или недавно выздоровел от вируса, путешествовать по всем 27 государствам-членам блока.

Страны ЕС хотят включить в зону действия "зеленого паспорта" страны, не входящие в ЕС, например Норвегию, Исландию и Швейцарию.

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Один из вариантов - дать каждому обладателю "зеленого сертификата" "цифровой ключ" - QR-код. Это графический код, состоящий из черных и белых квадратов. Он будет содержать личные данные и информацию о вакцинации. Европейская комиссия (ЕК) заявляет, что это будет безопасное решение. ЕК сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы гарантировать признание сертификата за пределами Европы.

Как будет работать датский паспорт вакцинации?

Дания планирует начать использовать свой паспорт вакцинации Coronapas внутри страны с Пасхи, а позже может использовать его в качестве важного инструмента для международных поездок.

Как и в некоторых европейских странах, Дания уже разработала безопасную систему электронной идентификации под названием NemID. Известно, что Coronapas будет связан с этой системой. NemID предоставляет датчанам доступ к различным онлайн-платформам, включая электронные услуги здравоохранения.

"Зеленые паспорта" будут очень важны для ослабления ограничений Covid в Дании, большинство из которых действуют до 21 мая, когда все группы высокого риска и лица старше 50 будут полностью вакцинированы.

Для свободного передвижения датчанам необходимо будет предоставить документальные доказательства о вакцинации, о перенесенной инфекции, если такая была, или о недавнем отрицательном результате теста на Covid.

Такой "паспорт" позволит людям получать доступ к таким услугам, как парикмахерские, рестораны и кинотеатры. Швеция также рассматривает аналогичные планы.

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В Израиле уже разработана система паспортов вакцинации - как она работает?

В Израиле самый высокий уровень вакцинации в мире. Более половины населения уже получили две дозы вакцины.

"Зеленый сертификат" доступен всем, кто прошел полную вакцинацию или вылечился от Covid-19. Получившие вакцину или переболевшие Covid должны доказать это перед тем, как остановиться в отеле, посетить тренажерный зал или театр. В Израиле "зеленый паспорт" доступен в виде бумажного сертификата или в приложении, где пользователи видят данные о своем здоровье.

Приложение также открывает возможности для международных путешествий. Израиль достиг соглашения с Грецией и Кипром о разрешении вакцинированным гражданам Израиля ездить в эти две страны.

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Однако с тех пор, как система начала работать, было сообщено о ряде проблемных вопросов.

Например, иностранные граждане не могут получить пропуск, потому что они не могут быть вакцинированы из-за того, что не застрахованы в израильской системе здравоохранения. Эксперты выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности приложения для смартфона, а правительство Израиля также признало, что у полиции нет сотрудников, которые проверяли бы соблюдение компаниями новых правил.

Какие существуют вызовы?

Через несколько недель после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, десятки компаний поспешили объявить о планах предложить электронные сертификаты здоровья, а затем и паспорта вакцинации. Однако многие люди осознали, что нет реальной ясности в отношении проблем, связанных с новыми правилами, этическими проблемами и другими сложностями.

Для работы любой такого паспорта потребуются две вещи: доступ к официальным национальным регистрам вакцинации и безопасный метод идентификации человека и привязки его к своей медицинской карте. И если такие цифровые данные будут приняты пограничниками другой страны, им, возможно, придется придерживаться общих стандартов, установленных такими организациями, как ЕС.

Существуют также различные проблемы, связанные с конфиденциальностью и правами человека: насколько безопасно пользователи смогут чувствовать себя и быть уверенными в том, что их конфиденциальные данные о здоровье будут надежно храниться и не будут использоваться для других целей разработчиком или государством? И будет ли само существование паспортов вакцинации означать, что свобода тех, кто решит не использовать их, будет ограничена?

Эстония и QR-код

Эстония, одна из самых передовых цифровых стран в мире, планирует начать выпуск цифровых паспортов в виде QR-кода, предоставляя людям сертификаты о вакцинации к концу апреля.

Люди смогут загрузить свой уникальный код, чтобы подтвердить, что они были вакцинированы и сколько доз они получили. Они смогут либо распечатать его, либо сохранить на своем смартфоне.

"Поиск своевременного решения на национальном уровне дает нам возможность устранить возможные препятствия для использования сертификата", - сказал Калле Киллар из Министерства социальных дел. Он добавил, что такая система также будет означать, что Эстония готова присоединиться к сертификату ЕС с первого дня.

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