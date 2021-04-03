Паспорта Covid-19: как они будут работать в других странах Европы?

Как будет работать паспорт вакцинации ЕС?

Паспорт вакцинации ЕС предназначен для пересечения границ "без дискриминации". Однако все это нужно организовать в кратчайшие сроки, и это станет серьезным вызовом для всего блока европейских стран.

Лидеры ЕС призвали продолжить работу над "зелеными паспортами" "в срочном порядке", сохранив при этом ограничения на несущественные поездки. Первоначальный план предполагал выдачу свидетельств о вакцинации летом, но неясно, сможет ли ЕС к тому времени создать единую систему.

Этот сертификат в цифровом или бумажном формате позволит любому, кто вакцинирован против Covid-19, или тем, кто получил отрицательный результат или недавно выздоровел от вируса, путешествовать по всем 27 государствам-членам блока.

Страны ЕС хотят включить в зону действия "зеленого паспорта" страны, не входящие в ЕС, например Норвегию, Исландию и Швейцарию. 23

Один из вариантов - дать каждому обладателю "зеленого сертификата" "цифровой ключ" - QR-код. Это графический код, состоящий из черных и белых квадратов. Он будет содержать личные данные и информацию о вакцинации. Европейская комиссия (ЕК) заявляет, что это будет безопасное решение. ЕК сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы гарантировать признание сертификата за пределами Европы.

Как будет работать датский паспорт вакцинации?

Дания планирует начать использовать свой паспорт вакцинации Coronapas внутри страны с Пасхи, а позже может использовать его в качестве важного инструмента для международных поездок.

Как и в некоторых европейских странах, Дания уже разработала безопасную систему электронной идентификации под названием NemID. Известно, что Coronapas будет связан с этой системой. NemID предоставляет датчанам доступ к различным онлайн-платформам, включая электронные услуги здравоохранения.

"Зеленые паспорта" будут очень важны для ослабления ограничений Covid в Дании, большинство из которых действуют до 21 мая, когда все группы высокого риска и лица старше 50 будут полностью вакцинированы.

Для свободного передвижения датчанам необходимо будет предоставить документальные доказательства о вакцинации, о перенесенной инфекции, если такая была, или о недавнем отрицательном результате теста на Covid.

Такой "паспорт" позволит людям получать доступ к таким услугам, как парикмахерские, рестораны и кинотеатры. Швеция также рассматривает аналогичные планы. 23

В Израиле уже разработана система паспортов вакцинации - как она работает?

В Израиле самый высокий уровень вакцинации в мире. Более половины населения уже получили две дозы вакцины.

"Зеленый сертификат" доступен всем, кто прошел полную вакцинацию или вылечился от Covid-19. Получившие вакцину или переболевшие Covid должны доказать это перед тем, как остановиться в отеле, посетить тренажерный зал или театр. В Израиле "зеленый паспорт" доступен в виде бумажного сертификата или в приложении, где пользователи видят данные о своем здоровье.