Сб, 3.04.2021
Если человек получил СМС с приглашением привиться от Covid-19 на Пасху, но не имеет возможности получить в выходные направление от семейного врача, он получит информацию о новой дате вакцинации после праздников. Иева Стуре, представитель бюро вакцинации
Иева Стуре, представитель бюро вакцинации

В пятницу темп вакцинации от Covid-19 в Латвии значительно замедлился

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу темп вакцинации от Covid-19 в Латвии значительно замедлился - прививки получили всего 482 человека, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Все эти люди получили первую дозу вакцины. 

В будние дни на этой неделе в среднем прививалось по 4000 человек в день. Минздрав надеется на центры массовой вакцинации, которые начнут свою работу сегодня. 

В пятницу прививки делались в 22 учреждениях - в основном в практиках семейных врачей, а также в Veselibas centru apvienibа, Рижской 1-й больнице, Юрмальской больнице и Сигулдской больнице.

Вчера в основном использовались вакцины AstraZeneca и Moderna. Прививки получили люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, медицинский персонал и работники центров социального ухода.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 118 979 человек, обе дозы - 24 821 человек.

 
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