В пятницу темп вакцинации от Covid-19 в Латвии значительно замедлился

Все эти люди получили первую дозу вакцины.

В будние дни на этой неделе в среднем прививалось по 4000 человек в день. Минздрав надеется на центры массовой вакцинации, которые начнут свою работу сегодня.

В пятницу прививки делались в 22 учреждениях - в основном в практиках семейных врачей, а также в Veselibas centru apvienibа, Рижской 1-й больнице, Юрмальской больнице и Сигулдской больнице.

Вчера в основном использовались вакцины AstraZeneca и Moderna. Прививки получили люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, медицинский персонал и работники центров социального ухода.