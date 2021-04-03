Видео ⟩ Начинают работу первые центры массовой вакцинации

Видео: Прямая трансляция с массовой вакцинации от Covid-19 в центре Atta

В субботу с 10 часов утра будут доступны три центра вакцинации в Риге - в холле Кипсала, в центре Atta и в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка. В это же время работу начнут и центры в Валмиерском культурном центре, посольстве Латгале Gors в Резекне, Даугавпилсском латышском культурном центре и Даугавпилсском дворце культуры, Екабпилсском спортивном центре, Земгальском олимпийском центре в Елгаве, Лиепайском олимпийском центре и в Юрмальской спортивной школе. Все эти центры будут работать до 18 часов.

В свою очередь, в Цесисе в бывшем магазине Super Netto процесс вакцинации начнется в воскресенье, 4 апреля, и продолжится в понедельник, 5 апреля. И этот центр будет работать с 10 до 18 часов.

Всего на пасхальные выходные в центрах массовой вакцинации будет доступно 9883 дозы вакцины. Больше всего доз планируется использовать в Риге - 5400. Меньше всего - 308 - выделено резекненским центрам. Относительно мало доз планируется использовать и в Даугавпилсе - всего 473. 38

Минздрав сообщил, что во вторник и в среду в Латвию производители поставили 68 400 вакцин, 12 600 из которых направлены на вторую дозу, а все остальные предусмотрены для скорейшей вакцинации жителей.

Руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича ранее указала СМИ, что большие центры вакцинации планируется открыть уже на пасхальных выходных.

Центры вакцинации, по словам Юхневичи, планируется привлекать в случае, когда количество доступных вакцин превышает мощность семейных врачей, больниц и частных поставщиков услуг, которая составляет 55 000 вакцинаций в неделю. Всего с центрами вакцинации мощность вакцинирования планируется увеличить до 100-150 тысяч прививок в неделю.