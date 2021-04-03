В пятницу спасли жителя, который упал в овраг глубиной 12 метров

Также в пятницу в 20:55 VUGD получила вызов в Гаркалнский край, где в лесу заблудился человек. По координатам, предоставленным самим жителем, пожарные вывели его из леса, в 22:54 передали медикам, а затем - муниципальной полиции.

В Икшкильском крае было получено сообщение, что трое несовершеннолетних находятся на льду карьера. Информация, предоставленная звонившим, указывала на то, что один человек провалился под лед, однако по прибытии на место происшествия VUGD обнаружила, что на карьере нет людей и в помощи пожарных и спасателей нет необходимости. Двое из несовершеннолетних, которые уже были на другой стороне карьера, сбежали, увидев, что прибыли сотрудники VUGD.