Covid-19: В Литве 985 новых случаев, в Эстонии - 519

За минувшие сутки было проведено 9970 молекулярных тестов (ПЦР) и 4839 антигенных тестов на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 364 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2947 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 519 тестов (17,6%), скончались 15 человек.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1122 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 18,6%.
За сутки в больницах открыты 58 новых историй болезни Covid-19, больничное лечение требуется 687 пациентам.
В Эстонии от Covid-19 привит 214 921 человек, в том числе обе дозы получили 68 025 человек.