Сб, 3.04.2021
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Дмитрий Песков

Covid-19: В Литве 985 новых случаев, в Эстонии - 519

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 985 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил Департамент статистики. За минувшие сутки в Эстонии выявлено 519 новых случаев, скончались 15 человек.

Литва

За минувшие сутки было проведено 9970 молекулярных тестов (ПЦР) и 4839 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 364 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2947 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 519 тестов (17,6%), скончались 15 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1122 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 18,6%.

За сутки в больницах открыты 58 новых историй болезни Covid-19, больничное лечение требуется 687 пациентам.

В Эстонии от Covid-19 привит 214 921 человек, в том числе обе дозы получили 68 025 человек.

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