Вакцинация еще двух приоритетных групп начнется раньше

В презентации, представленной Министерством здравоохранения правительству 1 апреля, говорится, что вакцинация этих групп должна начаться во вторник, 6 апреля.

По оценкам Детской клинической университетской больницы, в Латвии более 17 000 детей с хроническими и иммунодепрессивными заболеваниями. На сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 в этой приоритетной группе записались на прививку 2300 человек.

"Мы немедленно пригласим на прививку людей, которые записались и заявили о своей принадлежности к этой группе, чтобы они могли получить вакцину во время пасхальных каникул", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс

Родители, проживающие в одном домохозяйстве с хронически больными детьми, а также детьми с низким иммунитетом, должны иметь заключение консультанта или выписку из больницы, подтверждающую диагноз ребенка (документ не старше двух лет), и свидетельство о рождении ребенка или паспорт с записью о ребенке.