Сб, 3.04.2021
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Дмитрий Песков
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"Такой тревожный момент!": люди в Сети высказывают свое мнение о массовой вакцинации

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

3 апреля в восьми городах Латвии начали работать первые центры массовой вакцинации против Covid-19. Центры вакцинации планируется привлекать в случае, когда количество доступных вакцин превышает мощность семейных врачей, больниц и частных поставщиков услуг, которая составляет 55 000 вакцинаций в неделю. Пользователи социальных сетей также прокомментировали открытие центров массовой вакцинации.

"Попал внутрь! Отличный праздничный подарок. Пункты массовой вакцинации в Лиепае работают идеально", - пишет житель Лиепаи. 

"Есть подозрение, что, по крайней мере, Елгавский центр вакцинации очень загружен, я вчера записал туда отца пенсионного возраста на эти выходные, ответа нет. Так что, надеюсь, там так много желающих, что не хватает места для всех", - написала девушка из Елгавы.

"Все печатают направления. Массовая вакцинация ищет направления. Слишком много клиентов сразу. Я никогда не перестану этому радоваться!", - пишет пользователь.

"Началась "хорошо организованная" массовая вакцинация! Человеку 70+ с ограниченными физическими возможностями нужно часами стоять в очереди!", - пишет другой пользователь.

"Что надо сделать, то надо сделать! Две цели в одной - вакцину сделали и человеку с хроническим заболеванием, и помощнику человека с инвалидностью. Это была слишком большая ответственность перед этим человечком, чтобы я отказалась. Лиепайский центр работает на отлично, спасибо всем!", - пишет житель города.

"Привезла отца, такой тревожный момент! Рад за всех, кто выходит! Я тоже очень жду своей очереди - мне нужно ждать до самого конца", - пишет пользователь.

Галерея: Начинают работу центры массовой вакцинации

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