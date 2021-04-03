"Такой тревожный момент!": люди в Сети высказывают свое мнение о массовой вакцинации

"Попал внутрь! Отличный праздничный подарок. Пункты массовой вакцинации в Лиепае работают идеально", - пишет житель Лиепаи.
"Есть подозрение, что, по крайней мере, Елгавский центр вакцинации очень загружен, я вчера записал туда отца пенсионного возраста на эти выходные, ответа нет. Так что, надеюсь, там так много желающих, что не хватает места для всех", - написала девушка из Елгавы.
"Все печатают направления. Массовая вакцинация ищет направления. Слишком много клиентов сразу. Я никогда не перестану этому радоваться!", - пишет пользователь.
"Началась "хорошо организованная" массовая вакцинация! Человеку 70+ с ограниченными физическими возможностями нужно часами стоять в очереди!", - пишет другой пользователь.
"Что надо сделать, то надо сделать! Две цели в одной - вакцину сделали и человеку с хроническим заболеванием, и помощнику человека с инвалидностью. Это была слишком большая ответственность перед этим человечком, чтобы я отказалась. Лиепайский центр работает на отлично, спасибо всем!", - пишет житель города.
"Привезла отца, такой тревожный момент! Рад за всех, кто выходит! Я тоже очень жду своей очереди - мне нужно ждать до самого конца", - пишет пользователь.
Галерея: Начинают работу центры массовой вакцинации