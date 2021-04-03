"Такой тревожный момент!": люди в Сети высказывают свое мнение о массовой вакцинации

"Попал внутрь! Отличный праздничный подарок. Пункты массовой вакцинации в Лиепае работают идеально", - пишет житель Лиепаи.

Čips iekšā! Laba svētku dāvana. Masu vakcinācijas punkts Liepājā darbojas ideāli. #vakcinacija pic.twitter.com/ehO6YUdjA8 — Dace Bluke (@dacebluke) April 3, 2021

"Есть подозрение, что, по крайней мере, Елгавский центр вакцинации очень загружен, я вчера записал туда отца пенсионного возраста на эти выходные, ответа нет. Так что, надеюсь, там так много желающих, что не хватает места для всех", - написала девушка из Елгавы.

Ir aizdoma, ka vismaz Jelgavas vakcinācijas centrs ir labi noslogots, tur vakar pierakstīju savu senioru uz šīm brīvdienām, atbildes nav. Tātad, cerams, vismaz tur ir tik daudz gribētāju, ka visiem vietas nepietiek. — Ieva Freidenfelde (@Meibija) April 3, 2021

"Все печатают направления. Массовая вакцинация ищет направления. Слишком много клиентов сразу. Я никогда не перестану этому радоваться!", - пишет пользователь.

Visi drukā nosūtījumus. :)) Masveida vakcinācija meklē nosūtījumus. :)) Pārāk daudz klientu vienlaicīgi. Es laikam nekad nebeigšu par šo priecāties! 🤡 — Aina (@SemjAina) April 3, 2021

"Началась "хорошо организованная" массовая вакцинация! Человеку 70+ с ограниченными физическими возможностями нужно часами стоять в очереди!", - пишет другой пользователь.

"Labi organizētā" masveida vakcinācija ir sākusies! 70+ cilvēkam ar kustību ierobežojumiem jāstāv stundu garā rindā! pic.twitter.com/nJpyyYnaCS — Andris Skalbergs (@AndrisSkalbergs) April 3, 2021

"Что надо сделать, то надо сделать! Две цели в одной - вакцину сделали и человеку с хроническим заболеванием, и помощнику человека с инвалидностью. Это была слишком большая ответственность перед этим человечком, чтобы я отказалась. Лиепайский центр работает на отлично, спасибо всем!", - пишет житель города.

Kas jādara, jāizdara! Divi mērķi vienā - nopotēts gan cilvēks ar hronisko saslimšanu, gan personas ar invaliditāti asistents. Tā bija pārāk liela atbildība pret šo cilvēciņu, lai es atteiktos. Liepājas LOC centrs darbojās nevainojami, paldies jums visiem! #vakcinacija pic.twitter.com/oID2BQwZ28 — Nataļja Vecvagare (@vecvagaris) April 3, 2021

"Привезла отца, такой тревожный момент! Рад за всех, кто выходит! Я тоже очень жду своей очереди - мне нужно ждать до самого конца", - пишет пользователь.

atvedu tēvu, tik satraucošs mirklis! Es priecājos par katru, kas iznāk ārā! Ļoti gaidu arī savu kārtu - man gan jāgaida līdz pašām beigām 🙃#vakcinacija #apturicovid pic.twitter.com/jLMJmJJ2Zv — Egija (@egija_d) April 3, 2021