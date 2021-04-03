Балцерс - первый латыш с 2009 года, набравший три очка в матче НХЛ

В матче против "Лос-Анджелес Кингз" Балцерс забросил гол и отдал две результативные передачи, что позволило "Акулам" победить со счётом 3:0.

На третьей минуте Балцерс передачей начал комбинацию в зоне противника, которую точным броском от левого борта завершил Томаш Гертл.

На 29-й минуте латыш заработал второе очко, когда во время быстрой атаки на пятачке помешал сориентироваться вратарю и игрокам защиты противника.

Наконец за 27 секунд до конца матча голом отметился сам Балцерс - после передачи Брента Бёрнса он с середины площадки отправил шайбу в пустые ворота.

Латыш в этом матче провёл на льду 15 минут и 46 секунд, из которых 57 секунд отыграл в большинстве. Хоккеист дважды бросал по воротам и завершил игру с коэффициентом полезности +3.

Таким образом лиепайчанин стал первым латышским хоккеистом с 2009 года, набравшим в матче НХЛ три очка. 4

Последним перед Балцерсом 19 декабря 2009 года это сделал защитник "Даллас Старз" Карлис Скрастиньш, который в матче против "Детройт Ред Уингз" забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Для Скрастиньша это был единственный трёхочковый матч в НХЛ.

Кроме него, три очка в одной игре удавалось набрать также Сандису Озолиньшу и Сергею Жолтоку.

Больше всего таких матчей у Озолиньша, который набирал по три очка в 16 матчах. В семи играх он отметился четырьмя набранными очками.

Жолток набирал три очка в четырех матчах, а Скрастиньш - в одном.