Балцерс - первый латыш с 2009 года, набравший три очка в матче НХЛ
Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Рудольф Балцерс утром в воскресенье по латвийскому времени стал первым с 2009 года латышом, отметившимся в матче НХЛ тремя набранными очками.
Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Рудольф Балцерс утром в воскресенье по латвийскому времени стал первым с 2009 года латышом, отметившимся в матче НХЛ тремя набранными очками.
В матче против "Лос-Анджелес Кингз" Балцерс забросил гол и отдал две результативные передачи, что позволило "Акулам" победить со счётом 3:0.
На третьей минуте Балцерс передачей начал комбинацию в зоне противника, которую точным броском от левого борта завершил Томаш Гертл.
На 29-й минуте латыш заработал второе очко, когда во время быстрой атаки на пятачке помешал сориентироваться вратарю и игрокам защиты противника.
Наконец за 27 секунд до конца матча голом отметился сам Балцерс - после передачи Брента Бёрнса он с середины площадки отправил шайбу в пустые ворота.
Латыш в этом матче провёл на льду 15 минут и 46 секунд, из которых 57 секунд отыграл в большинстве. Хоккеист дважды бросал по воротам и завершил игру с коэффициентом полезности +3.
Таким образом лиепайчанин стал первым латышским хоккеистом с 2009 года, набравшим в матче НХЛ три очка.
Последним перед Балцерсом 19 декабря 2009 года это сделал защитник "Даллас Старз" Карлис Скрастиньш, который в матче против "Детройт Ред Уингз" забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Для Скрастиньша это был единственный трёхочковый матч в НХЛ.
Кроме него, три очка в одной игре удавалось набрать также Сандису Озолиньшу и Сергею Жолтоку.
Больше всего таких матчей у Озолиньша, который набирал по три очка в 16 матчах. В семи играх он отметился четырьмя набранными очками.
Жолток набирал три очка в четырех матчах, а Скрастиньш - в одном.
В этом сезоне Балцерс в 21 матча забросил пять шайб и отдал семь результативных передач